Elele vizyon alarmı: Aralık ayı dizi ve filmleri (2021)

Münakaşa

BLUTV

Gerçek bir usta Yılmaz Erdoğan, tek kişilik oyunuyla bir münakaşanın tüm rollerine hayat veriyor. Hayata dair tespitleri, kariyeri ve cebindeki kelimeleriyle gülümsetecek bir şov ile yılın son akşamında karşınıza çıkıyor. Yeni yıldan başka ne dilersiniz?