Elele vizyon alarmı: Aralık ayı dizi ve filmleri (2021)

Hazırlayan: Baran Alışkan

The Power of the Dog

NETFLIX

Ödüllü yönetmen Jane Campion’ın, Thomas Savage’ın romanından uyarladığı draması, bir çiftlikte yaşanan baskıyı ve aşk ihtimallerini merkeze alıyor. Sırlar ve ihtimallerle dolu bir hayata davetlisiniz. Çiftlikte Benedict Cumberbatch var.