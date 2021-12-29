Elele vizyon alarmı: Aralık ayı dizi ve filmleri (2021)

Hazırlayan: Baran Alışkan
The Power of the Dog
NETFLIX
Ödüllü yönetmen Jane Campion’ın, Thomas Savage’ın romanından uyarladığı draması, bir çiftlikte yaşanan baskıyı ve aşk ihtimallerini merkeze alıyor. Sırlar ve ihtimallerle dolu bir hayata davetlisiniz. Çiftlikte Benedict Cumberbatch var.
Don’t Look Up
NETFLIX
Bol yıldızlı kadrosuyla galaksiyi andıran yılın gösterişli kapanışı, Adam McKay’den geliyor. Dünyayı yok edecek bir çarpışmadan önce, insanlığı uyarma görevini üstlenen iki astronotla göğe bakma durağındayız.
Münakaşa
BLUTV
Gerçek bir usta Yılmaz Erdoğan, tek kişilik oyunuyla bir münakaşanın tüm rollerine hayat veriyor. Hayata dair tespitleri, kariyeri ve cebindeki kelimeleriyle gülümsetecek bir şov ile yılın son akşamında karşınıza çıkıyor. Yeni yıldan başka ne dilersiniz?
Orada Rahat Mısın?
GAİN
İki koltuk arasındaki mesafede pek çok soru sorulabilir. Mirgün Cabas ise karşısında oturan mesleklerinde zirveye çıkmış konuklarına önce ‘Orada rahat mısın?’ diye soracak. Bugüne kadar yaşananlarla, burada buluşuyoruz.