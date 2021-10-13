Anasayfa Galeri Stil: 60’lara dönüş Stil: 60’lara dönüş Yaşam tarzı ile dünyaya damga vuran 60’lı yıllar aynı zamanda bünyesinde seksi ve yalın monokrom aşkını da büyüttü. İşte bu büyük aşk kendini yeniledi ve modern bir versiyonla yeni hayranlarını arıyor. 13 Ekim 2021 1 / 10 MANGO 599.99 TL 2 / 10 LEVI’S 369.90 TL 3 / 10 LC WAIKIKI 299.99 TL 4 / 10 ZARA CEKET 499.95 TL sık okunanlar 100 Kamasutra Pozisyonu En iyi 50 butik otel Kaygana nasıl yapılır? İşte karşınızda nefis kabak kaygana! Bir dönemin 'Mankenler Kralı'ydı: Şimdi neler yapıyor? Kırmızının cazibesi magazin Demet Özdemir'den 'turuncu' paylaşım Bennu Gerede'den Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya paylaşımı Yeni imajını tiye aldı: Tarkan değil Tarzan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı nikahından... Arzu Sabancı paylaştı Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendi: Nikahtan notlar