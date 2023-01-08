Anasayfa Galeri Stil: Parlayın! Stil: Parlayın! Yılın en özel gününde ışıltı saçmaya hazır mısınız? Parlayın ve etrafınızı parlatın. 08 Ocak 2023 1 / 16 Hazırlayan: Nevin Sarıpınar H&M 2 / 16 NOCTURNE ALT 3 / 16 NOCTURNE ÜST 4 / 16 ZARA sık okunanlar Kişilik testi: Burun şekliniz kişiliğinizi yansıtıyor 30 yıllık bir peri masalı: Lionel Messi ve Antonela Roccuzzo Bu ünlüleri makyajsız tanıdınız mı? Yalnızlığa çare olacak ücretsiz tanışma siteleri 2022 Erkekler için dövme modelleri: 35 farklı model magazin Yalı Çapkını'nda rol alan Mine Tugay'dan yorumlara yanıt Kanal D’nin yeni dizisi Veda Mektubu'nun konusu nedir? Adele, rahatsızlığı nedeniyle zor yürüdüğünü açıkladı Prens Harry, ağabeyi Prens William'ı saldırıyla suçladı Sekiz aylık hamile olan Hazal Kaya'dan yeni fotoğraf