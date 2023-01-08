Stilinizi şova dönüştürün: Bu sezonun trend renkleri neler?
Kışın alışılmış solgun renklerİne şnat bu sezon çok canlı, parlak ve son derece göz alıcı…. Kırmızı, fuşya, yeşil, mavi, sarı ortalığı kasıp kavuracak. Bu sonbahar-kış sezonunda cesur olan kazanacak!
Hazırlayan: Nevin Sarıpınar
ALEV ALEV
Kırmızı bu yıl alev alev. Özellikle kiraz kırmızısı ile oranj-kırmızı karışımı tonlar sizi ilgi odağı yapmaya hazır. Sonbaharın rutinini kırıp cesaretinizi ortaya koyun. Farklı tonları birlikte kullanmaktan da korkmayın!
ENERJİ TAKVİYESİ
Kendinizi sonbaharın verdiği rehavetten kurtarıp, portakal ve mandalina tonlarına bürünmeye hazır olun. Ben burdayım demek istiyorsanız oranjın tonları sizi bekliyor.
ELBETTE SARI
Limon sarıdan hardala ve en çok da yüksek doz neona. Bu sezon sarı ve tonlarına her yerde rastlayacağız!
DOĞA ÖNCELİĞİMİZ
Bolluğun ve bereketin simgesi yeşil de tonlanarak çoğalıyor. Sarımsı yeşil tonundan hakiye. Zümrüt yeşilinden amazon ormanlarının parlaklığına kadar her tonu ile yine doğa ile iç içeyiz.