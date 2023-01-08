Stilinizi şova dönüştürün: Bu sezonun trend renkleri neler?

Kışın alışılmış solgun renklerİne şnat bu sezon çok canlı, parlak ve son derece göz alıcı…. Kırmızı, fuşya, yeşil, mavi, sarı ortalığı kasıp kavuracak. Bu sonbahar-kış sezonunda cesur olan kazanacak!

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Stilinizi şova dönüştürün: Bu sezonun trend renkleri neler? - Resim : 1

Hazırlayan: Nevin Sarıpınar

ALEV ALEV
Kırmızı bu yıl alev alev. Özellikle kiraz kırmızısı ile oranj-kırmızı karışımı tonlar sizi ilgi odağı yapmaya hazır. Sonbaharın rutinini kırıp cesaretinizi ortaya koyun. Farklı tonları birlikte kullanmaktan da korkmayın!

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Stilinizi şova dönüştürün: Bu sezonun trend renkleri neler? - Resim : 2

ENERJİ TAKVİYESİ
Kendinizi sonbaharın verdiği rehavetten kurtarıp, portakal ve mandalina tonlarına bürünmeye hazır olun. Ben burdayım demek istiyorsanız oranjın tonları sizi bekliyor.

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Stilinizi şova dönüştürün: Bu sezonun trend renkleri neler? - Resim : 3

ELBETTE SARI
Limon sarıdan hardala ve en çok da yüksek doz neona. Bu sezon sarı ve tonlarına her yerde rastlayacağız!

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Stilinizi şova dönüştürün: Bu sezonun trend renkleri neler? - Resim : 4

DOĞA ÖNCELİĞİMİZ
Bolluğun ve bereketin simgesi yeşil de tonlanarak çoğalıyor. Sarımsı yeşil tonundan hakiye. Zümrüt yeşilinden amazon ormanlarının parlaklığına kadar her tonu ile yine doğa ile iç içeyiz.