Zeki Demirkubuz bugüne kadar yapılmış en iyi filmi açıkladı

'BUGÜNE KADAR YAPILMIŞ EN İYİ FİLM VE ETKİLEYİCİ OYUNCULUĞA KARAR VERDİM'

Ünlü yönetmen, "Entellektüel dayatmalar, sanatsal komplekslerden kurtulup meseleyi basitleştirdikçe, insan neyi sevip neyi sevmediğini, neye inanıp neye inanmadığını daha iyi anlıyor. Bana göre bugüne kadar yapılmış en iyi film ve en etkileyici oyunculuğa karar verdim, yarın akşam söyleyeceğim" dedi.