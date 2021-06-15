Aşırı güneşe maruz kalmak ciltte hangi hasarlara neden olur?

YAZ GELDİ! GÜNEŞTEN KORUNUN!

Güneşten korunmanın bilincinde geçirilecek bir tatilin hem cilt sağlığını hem de gelecekte ortaya çıkabilecek erken yaşlanma belirtilerinin önüne geçeceğini belirten Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Uzmanı Dr. Yusuf Topal, güneş hasarının cilt üzerinde oluşturabileceği etkilerinden bahsetti.

Bir insanın günlük ihtiyacı olan güneş ışını ortalama 15 ile 30 dakika aralığında sağlanabilmektedir. Bu süre özellikle vücudunuzda elzem bir vitamin olan D vitamini metabolizması için çok önemlidir. Günlük güneş ışınlarına maruziyet 30 dakikaya kadar normal ve sağlıklı kabul edilirken, daha uzun süreli kronik maruziyet ciltte çoğu zaman geri dönüşümsüz hasarlara yol açmaktadır.

KRONİK GÜNEŞ MARUZİYETİ NEDİR?

Kronik güneş maruziyeti; ciltteki yapılandırıcı hücrelerde oksidan hasar yani hücre içi hasara neden olur ve cilt fonksiyonlarını zaman içinde bozar. Kronik güneş maruziyeti olarak tanımlanmış bu durum yavaş yavaş ortaya çıkar ve erken yaşlanma belirtilerine sebep olur. Bu durum ailesel yatkınlık, güneşe karşı hassasiyet, fotosensitif etki yapan ilaçlar kullanılan dönemlerde ya da sürekli güneşlenme durumlarında şiddetlenir ve bu olumsuz süreç hızlanır. Özellikle açık tenli ve deri tipi 1-2 olan kişilerde bu süreç biraz daha hızlı seyretmektedir.

KRONİK GÜNEŞ HASARININ ETKİLERİ NELERDİR?

Yoğun güneş ışığına maruz kalmak, cildin kolajen tabakasında direkt olarak kırıcı etki yaparak hem mevcut kolajen kalitesini düşürür hem de hücresel hasar ile kolajen sentezleyen fibroblast hücrelerinin çalışmasını bozar. Yanak kısmında akordiyon çizgileri de denilen dikey çizgiler ortaya çıkar. Alın kısmında mimikler ile ortaya çıkan çizgilerde derinleşme ve daha geniş bir alana yayılmasına sebep olur. Özellikle çene hattında ciltte kırıklar ortaya çıkararak sarkma görüntüsüne sebep olur. Bunun yanı sıra cilt renginde eşitsizlikler, homojen olmayan bir yüz görünümü, lekelenme ve kızarık görüntüde artış kronik güneş hasarının uzun dönem sonuçlarıdır. Daha ileri vakalarda cilt kanserleri de görülebilmektedir.

KİŞİ KENDİNİ KORUMADIĞI SÜRECE GERÇEK GÜZELLİĞİNE KAVUŞAMAZ!

Estetik dermatoloji alanında karşılaşılan hastalar işlem sonrasında hızlı bir değişim beklerler. Ancak bu mümkün değildir. Estetik ve güzellik doğru içerik yapısına sahip ürünlerin bilinçli bir şekilde kullanılması ile başlar. Cilt bakımının doğru yapılması burada en önemli faktördür. En iyi anti-aging kremi güneş koruyuculardır. Düzenli güneş koruyucu kullanan kişilerin cilt sıkıldığında, homojenliğinde ve kalitesinde aynı cilt yapısına ve aynı yaşa sahip güneş koruyucu kullanmayan kişilere göre birçok olumlu fark görülür.

GÜNEŞ KORUYUCU KREMLERİN GÜNLÜK KULLANIMI NASIL OLMALIDIR?

Her sabah evden çıkmadan 20-30 dakika önce güneş koruyucu sürülmelidir. Güneş koruyucu kremlerin tam etkin olmaları ortalama yarım saat sürer. Güneş koruyucusu sahile, yüzmeye ya da dinlenmeye gitmeden önce sürülmelidir. Denize girip çıktıktan sonra ya da duş sonrası mutlaka tekrar uygulanmalıdır. İdeal öneri sabah ve öğle vakti düzenli olarak tüm yaz boyunca kullanılması yönündedir.

KIŞ AYLARINDA DA GÜNEŞ KORUYUCULARI EKSİK ETMEYİN!

Ozon tabakasındaki delinme ve dünyanın ekolojik dengesinin negatif olarak her yıl bir adım daha ileri gitmesi dünyaya daha fazla sayıda zararlı güneş ışınlarının ulaşmasına sebep olmaktadır. Kış aylarında da her gün sabah bir kez de olsa güneş koruyucu kullanmak ve güneş koruyucuları hiç ihmal etmemek erken yaşlanma belirtilerinin önüne geçecektir.

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