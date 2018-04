BB krem hakkında merak edilenler

Son dönem kozmetik ürünlerinin olağanüstü trendi ‘Blemish Balm’ yani BB Kremler her yaştan kadının en yeni favorisi!

2012 yılının güzellik dünyasındaki en çok ses getiren yeniliği oldu BB Kremler. Hemen her markanın birbiri ardına lanse ettiği bu akıllı kremler kısa sürede tüm dünyada en çok tercih edilen ürünlerden oldu.



BB Krem nedir?

BB Kremlerin görevi ciltte anında pürüzsüz bir görünüm elde ederken aynı zamanda içsel ve çevresel zararlı etkenlere karşı korunmak. BB Kremler yaşlanma karşıtı ürünler olup SPF 30, UVA /UVB ışınlarına ve diğer çevresel etkenlere karşı koruma sağlayarak ilk yaşlanma belirtilerini önlemeye yardımcı oluyor. Diğer en güçlü özelliği ise cildinize uygun renk seçeneklerinin bulunması ve cildinizdeki kusurları kapatmaya yardımcı olması. Cildin yağ dengesini kurmaya ve parlamasını kontrol altına almayı hedefleyen bu yeni nesil kremler sayesinde üzerine uygulayacağınız fondöteniniz çok daha kalıcı oluyor. Özellikle makyaj bazı olarak da kullanılan BB Kremleri makyaj artistleri şiddetle tavsiye ediyor. Renkli nemlendiricilerden farkı ise çok daha işlevsel olması.



Nasıl kullanılır?

Her sabah cildinize uygun üç adımlı cilt bakım sisteminin sonrasında rahatça kullanabilirsiniz. Ardından makyaj uygulaması yapabilirsiniz. Tek başına (daha hafif bir kapatcılık istenirse) ya da fondötenin kapatıcılığını arttırmak amacıyla fondöten öncesi baz olarak kullanılabilir. Göz çevresinden kaçınarak tüm yüze, elinize az miktarda alarak uygulayabilirsiniz.



Nemlendirici de gerekli mi?

Cildiniz çok kuruysa BB Krem öncesinde nemlendirici kullanabilirsiniz. Ama normal bir cilde sahipseniz öncesinde nemlendiriciye çok ihtiyacınız olmayacaktır. Fakat nemlendirici sürdüğünüzde ise BB krem daha çabuk uygulanacak ve pürüzsüz görüntünüze destek olacaktır.



Tek kat yeterli mi?

İhtiyacınıza göre tek kat ya da kapatıcı etkisini arttırmak için iki kat sürebilirsiniz.