Cosmed Sun Essential Tüm Ciltler için Yüksek Korumalı DD Krem Light SPF 50 güneşin yaşlandırıcı etkilerine karşı yüksek koruma ve sedef parlaklığı sunuyor.

Bronz bir güzellik

Bitkisel içeriği sayesinde güneşin yaşlandırıcı etkilerine karşı teninizde yüksek koruma sağlayan Cosmed Sun Essential Tüm Ciltler için Yüksek Korumalı DD Krem Light SPF 50, cildinize yaşlanma karşıtı bakım yaparken aynı zamanda uzun süreli nem ve ışıltı sağlıyor. Çevresel faktörlerden dolayı yıpranmış cildin onarılmasına ve güçlendirilmesine destek olan DD Krem, açık ve orta ton renk seçenekleri ile cildin tonuna göre kişiye özel aydınlık, ışıltı dolu bir ten rengi ve bronz bir güzellik sunuyor. (40 ml: 69 TL)



