Yaşlanma karşıtı BB krem

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Yeni "Revitalift Total Repair 10 BB Krem”, hem cildi kusursuzlaştırıyor hem yaşlanmaya karşı koruyor.

L’Oréal Paris’in yeni ürünü Revitalift Total Repair 10 BB Krem, kırışıkların ötesinde yaşlanmanın 10 işaretine karşı savaşıyor ve BB Krem formülüyle cildi yaşlanmaya karşı koruyor. Revitalift Total Repair 10 BB Krem yumuşak, ışıltılı özel dokuya ve çiçeksi bir kokuya sahip. İçerdiği mikro yumuşatıcı maddeler ile cilde anında nüfuz ederek cildi daha düzgün, parlak ve doğal gösteriyor aynı zamanda nemlendiriyor ve yaşlanmanın 10 işaretine karşı savaşıyor. Fiyatı, 36,99 TL