Doğanın iyileştirici elini üzerinizde hissetmek istiyorsanız saç ve cilt bakımında kullanılan esansiyel yağları bakım rutininize mutlaka ekleyin.

Yazı: Gülru İncu



Cildi nemlendiren yağlar

1. Hindistan cevizi yağı: İçeriğindeki protein, E vitamini ve yağ asitleri cilt tarafından kolayca emiliyor. Antibakteriyel özelliği var. Makyaj temizlemede, banyo öncesi saç bakımında, vücudunuzu nemlendirmek ve ölü derileri temizlemek için peeling niyetine kullanabilirsiniz.

2. Zeytinyağı: E ve A vitaminleriyle cildin kendini yenilemesine yardımcı oluyor. Mükemmel bir antioksidan. A ve E vitaminleri açısından zengin olduğu için yaşlanma karşıtı bakımın önemli adımlarından biri.

3. Avokado yağı: Yüksek oranda A, D ve E vitaminleri, potasyum, protein ve antioksidan içeriyor; vücut ve saç bakımında kullanabilirsiniz. İçeriğindeki yağ asitleriyle cildi nemlendiriyor ve yaşlanma karşıtı özelliğiyle ince çizgilerin görünümünü azaltıyor.

4. Badem yağı: Zengin selenyum ve antioksidan içeriği sayesinde hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Kuru cildi nemlendiriyor ve rahatlatıyor.

5. Gül yağı: Kuru cildi nemlendiriyor. Cildin daha parlak ve ışıltılı görünmesini sağlıyor.







Cildi tedavi eden yağlar

1. Papatya yağı: İltihap giderici ve antibakteriyel özelliği var. Akne ve kızarıklık karşıtı. Özellikle Hindistan cevizi ya da tatlı badem yağı ile karıştırarak cildinizi rahatlatabilirsiniz.

2. Lavanta yağı: Tüm cilt tipleri için harika bir yağ ancak bazı ciltlerde alerji yapabiliyor. Cildinizin reaksiyon verip vermediğini anlamak için bileğinizin iç kısmına biraz damlatın, bekleyin. Kızarma varsa cildinizle temas ettirmeyin. Lavanta yağı ciltteki tahrişleri, kızarıklıkları ve yanıkları iyileştiriyor. Akne ve pek çok cilt problemine de iyi geliyor.







Problem çözen doğal yağlar

1. Çay ağacı yağı: Avustralya yerlilerinin asırlardır kullandığı çay ağacı yağı, sivilce ve akne tedavisinde kullanılıyor. Antibakteriyel özelliğinden dolayı akne ve yara tedavisinde de tercih ediliyor. Cilt kızarıklıklarına iyi geliyor.

2. Hint yağı: Cildi nemlendiriyor. Saç derisini temizliyor ve saçların sağlıklı uzamasını, kaş ve kirpiklerin güçlenmesini sağlıyor.





Uzman Eczacı Hülya Kayhan

“Çok eski bir tıbbı yöntem”

Aromaterapi, bitkilerin tamamen organik olan yaprağı, kökü ve çiçeğinden damıtma tekniğiyle çok yoğun olarak elde edilen uçucu yağ özlerini kullanarak hastalıkları önlemek veya oluşmuş hastalıklarda vücudun bağışıklığını güçlendirmek için kullanılan bir teknik. Aromaterapinin çok eski bir tıbbi yöntem olduğunu söyleyen Uzman Eczacı ve Aromaterapi Uzmanı Hülya Kayhan, aromaterapide kullanılan esansiyel yağların analjezik, iltihap önleyici, yatıştırıcı pek çok özelliği olduğunu söylüyor. “Esansiyel yağlar stres, duygu durum bozuklukları, solunum yolu enfeksiyonları dahil çeşitli hastalıkların tedavisinde koruyucu ya da destek olmak için kullanılıyor. Uçucu yağlara binlerce yıldır hiçbir bakteri direnç geliştiremiyor.”



Püf noktası

Bitkilerin özlerinden elde edilen esansiyal yağlar, konsantre oldukları için bir taşıyıcı yağ ile seyreltilmeye ihtiyaç duyuyor. Evde hazırlayacağınız yüz maskelerine ekleyeceğiniz birkaç damla esansiyal yağ ile cildinizde spa etkisi yaratabilirsiniz. Normal ciltler jojoba, lavanta yağı ve susam yağı, yağlı ciltler çay ağacı yağı, kenevir yağı, kuru ciltler ise aynısafa çiçeği yağı, gül yağı, Hindistan cevizi yağı, hassas ciltler ise jojoba, avokado yağı, tatlı badem yağı, argan yağı ve zeytinyağına çok iyi yanıt veriyor.