Saçlarınızı kestirdiniz ve çok pişmansınız! Hızlı saç uzatma yöntemleri, hızlı saç uzatma formülleri şu sıralar en popüler kelimeleriniz! Çünkü postiş, kaynak gibi kurtarıcılar olsa da siz eski ve uzun kendi saçlarınızı istiyorsunuz!

Sağlıkla parlayan saçlar, güzelliğin en önemli parçalarından biri. Hava kirliliği, yetersiz beslenme, kullanılan düzleştiriciler gibi nedenler ise saçların kırılmasına ve zamanla bakımsız bir görüntüye bürünmesine sebep oluyor. Bakımsız saçlar ise beraberinde zorunlu değişimleri getirebiliyor.



Siz de saçınızı kesirdiniz ama daha kuaförden çıktığınız anda uzun saçlarınızı özlemeye başladıysanız, bu yazı tam size göre!



Saçlarınızın hızla uzaması için neler yapabilirsiniz?

• Saç uçlarınızdaki kırıkları sık sık kestirin. Bu saçlarınızın daha güçlü ve sağlıklı görünmesini sağlar ve uzumasını hızlandırır.



• Saçınızı yıkarken, saç derinize yavaş ve nazik bir şekilde masaj yapın. Bu uygulama saç diplerini uyarır, kan akışını hızlandırarak, saçınızın çabuk uzamasına yardımcı olur.



• Saçlarınızın uzaması için beslenmenize de dikkat edin. Abur cuburdan uzak durun ve taze sebze, meyve, balık tüketiminizi arttırın. Özellikle protein yönünden zengin yiyecekleri bolca tüketmeye özen gösterin.



• Günde 1,5-2 litre su için.



• Saçınıza haşlanmış patates suyu, bal ve yumurta sarısı ile yapacağınız maske de saçlarınızın hızla uzamasına yardımcı olabilir.



• Jojoba yağı, hindistan cevizi yağı, zeytin yağı gibi yağlardan yardım alın.



HIZLA SAÇ UZATAN MASKE ÖNERİLERİ

Saçlarınısın daha hızlı uzaması için bumaskeleri deneyin!



Zeytinyağı Maskesi

2 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın. Saç diplerinize masaj yaparak iyice uygulayın. Nemlendirilmiş bir havlu ile saçlarınızı sarın ve yarım saat bekletin. Daha sonra ılık su ile iyice yıkayın.



Yağ Karışımı

Hint yağı, badem yağı, susam yağı, yılan yağı alın. Bunların hepsinden eşit miktarda bir kaba koyun. Karışımı saç diplerinize masaj yaparak iyice yedirin. Streç film ile saçlarınızı sarın ve 45 dakika bekleyin. Daha sonra ılık su ile iyice durulayın.



Havuç Maskesi

İki adet havucu rendeledikten sonra üç bardak suyun içinde kaynatın. Daha sonra ılınmaya bırakın ve posasını atın. Elde ettiğiniz suyun içine 1 adet yumurta sarısı ilave ettikten sonra saçınıza sürün. Başınızı havluyla sarın ve yaklaşık 1 saat kadar bu şekilde bekletin. Haftada 1 kez uygulayın.



Bitkisel Kür

Bir fincan kaynar suya keten tohumu yağı ve limon suyu ekleyin. Biraz bekledikten sonra karışımı saç köklerinize sürün. 50 dakika bekledikten sonra yıkayın.

Yumurta Maskesi

Yumurta akını zeytinyağı ile karıştırıp saçınıza sürün, saçınızı streç filmle sarıp bir süre bekledikten sonra saçınızı iyice yıkayın.

