40.000 çift üzerinde çalışan 2 psikolog ilişkileri başarılı kılan 1 numaralı sırrı açıklıyor

Dr. John ve Julie Schwartz Gottman, The Gottman Institute ve Love Lab’in kurucu ortakları. 35 yılı aşkın bir süredir evli olan iki psikolog ilişkiler konusunda yaptıkları çalışmalarla biliniyorlar. İşte onlara göre başarılı ilişkinin 1 nuramaralı sırrı...

PSİKOLOGLARA GÖRE BAŞARILI İLİŞKİNİN 1 NUMARALI SIRRI

Dr. John ve Julie Schwarts Gottman, CNBC için kaleme aldıkları makalede "Çift terapisine başlamak üzere olan 40.000′den fazla çift üzerinde çalıştık . Ayrıca 35 yıldır mutlu bir evliliğimiz var, bu yüzden başarılı ilişkiler hakkında bir iki şey biliyoruz. Bir laboratuvar çalışmasında, çiftleri sadece 15 dakika gözlemledikten sonra, bir evliliğin devam edip etmeyeceğini %94 doğrulukla tahmin edebildik" diyor.

Onlara göre ilişkilerdeki ilişkilerdeki en büyük belirleyici faktörlerden biri bir çiftin “yönelmek” yerine eşlerine ne sıklıkla “yöneldiği” idi. Peki, psikolog çift burada neyi kastediyor?

Açıklamaları şöyle:

Bir çift birbirine döndüğünde, “bağlantı teklifleri” dediğimiz şeyi yapar ve yanıtlarlar. Teklifler, adınızı söyleyerek dikkatinizi çekmeye çalışmak gibi küçük şeylerden, daha derin ihtiyaçların karşılanması gibi büyük şeylere kadar değişebilir.

En mutlu çiftler, eşlerinin bir teklifte bulunduğunu fark edecek kadar anlayışlı. Gerekirse o an yaptıklarını bırakıyorlar.

İşte bir örnek: Eşiniz, telefonunu kaydırarak, “Ah, bu ilginç bir makale” diyor.

Üç yoldan biriyle yanıt verebilirsiniz:

-Yönelerek: Yani bu bağlantı teklifni kabul ederek: Aaa evet... Ne hakkında? bağlantı kurma girişimlerine katılarak: “Oh evet? Bu ne hakkında?”

-Görmezden gelerek: İkinci yanıt görmezden gelmek olabilir... Örneğin ekranınıza bakarken üzerinde çalıştığınız e-postayı yazmaya devam ediyorsunuz.

-Tepki gösterek: Sinirli veya öfkeli bir şekilde bağlantı kurma girişimlerini durdurarak: “Çalışmaya çalıştığımı göremiyor musun?”

Doktor çifte göre bu dönme, yönelme eylemi kalıcı bir ilişkinin temelini güçlendirmeye yardımcı olan sevgi ve ekip çalışması duygusu oluşturuyor. Tabii ki bu her an olmayabilir.

LABORATUVAR ÇALIŞMASINDA DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Ancak psikolog çift "Laboratuvar çalışmamıza göre en az altı yıl birlikte kalan çiftler, zamanın %86′sında birbirlerine yöneldiler. Boşananlar sadece %33 oranında" diyor.

Önerdikleri yöntemler ise şöyle ve "Çıkıyorsanız ve sırada ne olduğunu merak ediyorsanız ya da 50 yıldır evliyseniz, bu uygulamalar size yardımcı olacaktır. Tek ihtiyacınız olan denemeye istekli olmak" diyorlar.

10 DAKİKALIK BİR CHECK'IN YAPIN

Dinleyebileceğiniz ve acelenizin olmayacağı bir zaman seçin. Sabah, işten önce kahve içerken veya akşam çocukları yatırdıktan sonra olabilir.

Onlara şu basit soruyu sorun: “Bugün benden istediğin bir ihtiyacın var mı?”

Bu, eşinizin ihtiyaçlarını düşünmesini sağlar ve yanında olmak istediğinizi gösterir. Ayrıca, neye ihtiyaçları olduğunu belirtirlerse, olumlu yanıt vermeye çalışacağınız konusunda onlara umut verir. Partnerinizin ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekten çaba gösterin.

'BOZUK PARA BİRİKTİRMEK GİBİ'

Her olası bağlantı veya etkileşim anını değerli bir şey olarak düşünün, bozuk para biriktirmek gibi. Bağlantı kurmak için şu davetlere dikkat edin:

Göz teması

Bir gülücük

Bir iç çekiş

Yardımınızı veya ilginizi doğrudan istemek

“Günaydın” veya “İyi geceler” demek

Bir iyilik istemek

Size yüksek sesle bir şey okumak: “Hey bunu dinler misin"

Bir şeyi işaret ederek: “Şuna bak!”

Başka bir odadan seslenmek

Üzgün görünmek

Fiziksel olarak ağır bir şeyi kendi başına taşımak

Sinirli görünmek

HENÜZ PES ETMEYİN

-Size birlikte yapmak için bir teklifte bulunursa ve siz müsait değilseniz: Talebi görmezden gelmeyin. Neden müsait olmadığınızı kısaca açıklayın: “Bunu gerçekten çok isterdim ama şu anda [X] yapmam gerekiyor. Toplantımı bitirdikten sonra bunun hakkında konuşabilir miyiz?

-Siz bir teklifte bulunuyorsanız ve yanıt gelmiyorsa: Denemeye devam edin. Ancak bu bir kalıpsa, şunu belirtin: “Eleştiri yapmak istemiyorum ama sana ulaşmaya çalışıyorum. Şu anda yanıt vermeni engelleyen ne var?” (Meşgul, stresli veya bunalmış olabilirler.)

-Olumsuz bir teklif yapıldığında: Partnerinizin teklifi bazen bir kavga çıkarmaya çalışıyormuş gibi gelebilir (örneğin, “Bu gece bir kez olsun akşam yemeği hazırlamak aklınıza gelmez, değil mi?”). Olumsuzluğu görmezden gelin ve daha derin, gizli teklife yanıt verin: “Anlıyorum, çok yorgunsun. Akşam yemeği hazırlayıp seni dinlendirmeyi çok isterim"

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