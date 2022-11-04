Kadınları etkileme yolları: Olmazsa olmaz 21 öneri

Bir erkeği bir kadının gözünde çekici yapan nedir? Özgüven mi? Karizma mı? Yoksa sadakat mi? Daha önceki erkekleri etkileme yöntemleri yazımızda olduğu gibi bu yazımızda da kadınları etkileme yollarına bakacağız. Peki bir kadını nasıl etkileyebilirsiniz? Bu sorunun klişe şekilde tek bir yanıtı yok. Kadınlar özel insanlardır. Karşınızdaki kadının kişiliğine, duruşuna, ideallerine, hayata bakış açısına, yaşına, ilgi durumlarına göre onlarca parametre var. Yani bir kadını etkilemek 'internette yazılanları okudum ve öğrendim' denilebilecek kadar sığ bir konsepte sığmaz. Ancak en genel olabilecek bazı maddeler şöyle:

1- Kendinizden emin olun - Zekanızı gösterin/ Bilgili olun

Kadınları cezbeden özellikler listesinin başında neredeyse her zaman benzer bir madde yer alıyor: İçi dolu bir özgüven... Kadınlar kendine güvenen erkeklerden hoşlanır ancak bunu ego olarak düşünmeyin. Egoya yenik düşmeden kendinize yönelik özgüven ve saygınız kadınları etkileyebilir.

Zeka ve bilgi oldukça çekici bir şeydir. Pek çok kadını etkileyen faktörler arasında karşısındaki kişinin zekası ve bilgisi de gelir.

Sadece bir kadını etkilemek için değil kendiniz için de zaten bilgili bir insan olun. Ne iş yaparsanız, hangi kariyer hedefini koyarsanız koyun... Okuyun, araştırın, kitaplardan, filmlerden dünyadan olan bitenden, müzikten, farklı ilgi alanlarından haberdar olun. Yani zaten entelektüel bir insansanız bu başlı başına bir kadını etkileyen faktörler arasında önemli bir yer tutacaktır.

2-Kibar olun

Kadınlar kibar erkeklerden hoşlanır. Bunu her yerde okumuş olabilirsiniz ancak kibar olmak cidden önemli adımlardan biri. Kibar bir erkek her zaman kazanan bir erkek olacaktır.

3- Onu güldürün

İyi bir mizah anlayışının çekici olduğu düşünülür. Çeşitli psikolojik araştırmalar, kadınların kendilerini daha güldürebilecek bir erkeği çekici bulduklarını göstermiştir. Ancak burada önemli bir çizgi var. İyi mizah zeka işidir; sadece güldürme motivasyonuyla düzeysiz ve itici olma ihtimali de vardır.

4- Ona özverili olabileceğinizi gösterin

Bencil olmayan bir erkeğin çekiciliği için her zaman söylenecek bir şey vardır. Bencil olmayan bir erkek, birlikte olduğu kadın da dahil olmak üzere başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymaya özen gösterir. Başkalarının ihtiyaçlarına/isteklerine saygı duymak bir kadının gözünde değerlidir. Onu mutlu etmek için de fedakarlık yapmaya hazır olduğunuzu da gösterir.

5- İyi bir dinleyici olun

Kadınlar onları dinleyen erkeklerden çok etkilenir. Aktif bir dinleyici olun. Önerilerinizi sunun. Kadınlar için hayatlarına alacakları bir erkeğin iyi bir dinleyici olup olmadığı değerledir. Bu yüzden karşınızdaki kişiyi etkilemek istiyorsanız öncelikle onu dinlemeniz gerekir. Size onun için çok önemli şeyler anlatıyorken ifadesiz bir surat ifadesiyle sadece bakmak itici gelecektir.

6- Ona küçük sürprizler yapın

Onu mutlu edebileceğiniz küçük detaylarla ona sürprizler yapın. Ona gerçekten ilgi gösterdiğinizi, ona değer verdiğinizi gösterin. Böylelikle flörtünüzü hem şaşırtacaksınız hem de etkileyeceksiniz.

7-Kendinizi sevin

Kusurlarınız varsa onlarla barışın kimse zayıf karakterde birini yanında istemez. Eğer karşınızdaki kişi sizi gerçekten istiyorsa sizi zaten kusurlarınızla sevecektir o yüzden özgüveninizi kusurlarınızı severek yükseltmeye başlayabilirsiniz.

8-Sadık olun

Sadakat vazgeçilmezdir. Bu anlamda karşınızdaki kişide şüpheler oluşturuyorsanız bu ilişkide önemli bir gedik açacaktır.

9-Onun ilgi alanlarına da merak duyun

Partnerinizin veya flört ettiğiniz kişinin ilgi alanlarına karşı illa bilgili olmanız gerekmez herkesin ilgi alanları farklı olabilir ancak o kişinin ilgi alanlarına merak duyduğunuzu gösterin. Mesela flörtünüz seramik yapmayı seviyorsa o konuyla ilgili bir kaç bir şey okuyabilirsiniz ve ona yardımcı olabilirsiniz.

10-Yapışkan olmayın

Sürekli kırılmak için bahane arayan, gereksiz kıskançlıklar yapan, aşırı meraklı erkekler için başarısızlık oldukça mümkün. Zaten bu tarz biriyseniz ilişkiniz de muhtemelen kısa süre sonra toksik bir ilişki halini alacaktır.

11- Planlayan hep siz olmayın

Örneğin bir randevuyu planlaması için ona şans verin.

12- Şövalye ruhu...

Şövalye ruhu muhtemelen pek çok kadını cezbedecektir... Bu ifade bünyesinde cesaret, nezaket ve sadakat gibi şövalyelik niteliklerine sahip olmayı barındırır. Bir restoranda önce sipariş vermesine izin vermek, kapıyı açmak veya paltosu konusu yardım etmek için gibi şövalyelik eylemlerin asla modası geçmez. Bununla beraber anlamı daha derindir.

13. Tüm dikkatiniz onda olsun



Söz konusu oysa tutarlı, düşünceli ve destekleyici olun. Dikkatinizi vermek oldukça değerlidir. Bu şekilde kendini özel hissedecek ve sizinle vakit geçirmekten keyif alacaktır.

14. Bakımlı olun



Bakım ve dış görünüş oldukça önemlidir. Pek çok erkek, bir kadını görünüşüyle yargılarken, değerlendirirken kendisinin de bakımlı olması gerektiğini es geçer. Bu anlamda oldukça bencil olabilirler. Nasıl giyindiğiniz, nasıl göründüğünüz, kişisel hijyeniniz hakkınızda verdiği mesajlar açısından hayati değerdedir. Temiz ve iyi görünmek; prezentabl bir görünüm oldukça değerlidir. Vücut kokusu, ağız kokusu oldukça iticidir ve şansınızı anında yok edebilir.

15- Tutarlı olun

İlk buluşmada hemen aşkınızı ilan ediyorsanız bu hakkınızda soru işaretlerine yol açar. Önemli olan tutarlılık ve güvendir. Hemen aşkını ilan eden bir erkek için şıpsevdi tanımı da yapılabilir. Bir kadını etkilemek için yanındayken ve uzaktayken nasıl davrandığınız, iletişim biçiminiz ne kadar tutarlı olup olmadığınız önemlidir. Çünkü burada kritik bir karar vardır: Güven... Acaba güven veriyor musunuz?

16. Onu olduğu gibi kabul edin

Sürekli onun olduğunuzu düşündüğünüz kusurlarına mı odaklanıyorsunuz? Onu fikirlerini, giyimini her şeyini değiştirmeye mi çalışıyorsunuz? Bu çok itici bir hal alabilir. Kafanızdaki hayali değil, onu olduğu gibi kabul edin. Siz anlamaya çalışın.

17. Onu başkalarıyla tanıştırın



Eğer sizden hoşlandığınıza eminseniz ve o bunu romantik bulacaksa onu çevrenizle tanıştırın. Girdiğiniz ortamlarda artık beraber gidebilirsiniz. Bu ilişkinizin ciddi olduğu konusunda ona ipuçları verebilir.

18. Onu özel hissettirin



Özel hissettirmek illa pahalı hediyeler almak anlamına gelmez. Ama küçük aşk, sevgi ve nezaket gösterme planları, sürprizler hep olsun. Mesela çiçek alın, onun için yemek yapın, günün en yoğun olduğunuz anında onu hatırladığınızı gösteren bir mesaj atın.

19. Hedefiniz olsun

Bir kadın karşısında hedefi olmayan bir erkek istemez aynı şey tam tersi için de geçerlidir. Kadın veya erkek hiç fark etmez önce sizin bu hayatta bir hedefiniz olsun kendinize yatırım yapacağınız düşünceleriniz ve planlarınız olsun.

20. Duygularınızı gösterin

Duygularını sürekli gizlemeye çalışan, her şeyi içine atan, paylaşmayan ya da onun hakkında ne hissettiğini bile belli etmeye çalışmayan biri, bir kadın için sadece yorucu olacaktır.

21. Unutmayın tartışmaların, kavgaların kazananı yoktur

Bir ilişkide çok fazla tartışma, polemik ve kavga varsa bilin ki iki taraf da kaybediyor. Yani siz egonuz gereği ısrarla çok fazla konuşup onu susturup haklı olduğunuzu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? Hiç denemeyin her denemizde aslında kaybediyorsunuz. Çünkü anlaşılmak için önce anlamaya çalışmak gerekir. Ama siz dinlemeden sadece kendinizi anlatmaya çalışıyorsanız emin olun sadece itici görünüyorsunuzdur. Bu nedenle önce dinleyin.

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