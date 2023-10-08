İlk buluşmada ne konuşulur? İşte 20 öneri

İlkler heyecanlıdır. İlk buluşma da oldukça önemli ve heyecan verici. Peki, ilk buluşmada karşı taraf üzerinde olumlu etki bırakmak için nelere dikkat etmeli? İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek'e internetteki arama sorguları arasında yer alan bir klasiği sorduk: İlk buluşmada ne konuşulur? İlk buluşmada ne konuşulmamalı? Sıkıcı olmamak için neler yapılmalı? Tek, "İlk buluşma gerçekleşti ve keşfedilmeye değer biri ile artık karşı karşıyasınız. İlk buluşmanızda seçtiğiniz konuların içeriği, sohbetin akıcı geçmesi, seçilen konular ve sorduğunuz soruların kalitesi sizinle ilgili öngörünün oluşmasında oldukça önemlidir" diyor. İşte Tek'in ilk buluşmada için konuşma önerileri: (Bu makalenin ardından ilk buluşmada ne giyilir başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir)

İLK BULUŞMADA NELER KONUŞULUR?

1- Buluşma başında… Buluşmaya geldiğinizde selamlaşmanın ardından gününün nasıl geçtiğini, gün içinde neler yaptığını sormak onun hakkında fikir edinmenizi kolaylaştıracaktır. Birbirini tanımayan iki insan olarak karşınızdaki kişinin görüşlerini kavramak ve bakış açısını anlamak için günlük hayat üzerinden sohbet etmek sizin veri toplamanıza oldukça katkı sağlayacaktır.

2-Tanımaya yönelik sorulan sorular ilk buluşmanın olmazsa olmazlarıdır

3-Kaşınızdaki kişiyle aynı fikirde olmak veya görüşmeyi devam ettirmek zorunda değilsiniz ancak fikirleri, seçimleri ne olursa olsun yargılamadan ve eleştirmeden dinlemeyi bir yaşam biçimi haline getirin. Bu şekilde davrandığınızda insanlar gerçek anlamda dinlendiğini hisseder, size güven duyar ve sizinle daha çok şey paylaşmak ister. Fakat eleştirdiğinizde, yargıladığınızda karşınızdaki kişi kendini sizinle iletişime tamamen kapatır.

4-Neler yapmaktan hoşlandığını ve tutku ile bağlandığı bir hobisinin olup olmadığını sormak karşınızdaki kişiyi tanımak için oldukça önemlidir. Ayrıca bu soru ile ortak noktalarınızı yakalayabilirsiniz veya farklı ilgi alanlarınız hakkında konuşarak birbirinizin gelişimine katkı sağlayabilirsiniz.

5-Gelecek hedefleri de bir insanı tanımak için sorulması gereken soruların başında geliyor. İnsanların bir ilişkide mutlu olabilmesi için değerlerinin örtüşmesi ve hayattan beklentilerinin aynı yönde olması oldukça önemli. Bu sebeple karşınızdaki kişinin gelecek hedeflerini öğrendiğinizde kendi beklentilerinizle uyumlu olup olmadığını karşılaştırabilirsiniz.

6- Peki nelerden bahsetmemeli? İlk buluşmanızda sorunlarınızdan, dertlerinizden, maddi problemlerinizden bahsetmeyin, karşınızdaki kişinin ilgisini kazanabilmek için hayatın sizi sürekli mağdur ettiğinden dert yanmayın ve ailenizle ilgili detaylardan bahsetmeyin.

7-Eski ilişkileri sorarak veya anlatarak zaman kaybetmeyi de önerilmemektedir çünkü karşınızda keşfedilmeyi bekleyen harika bir insan varken zihninizin geriye dönerek eski yaşanmışlıkları anlatması size hiçbir şey katmayacaktır.

İLK BULUŞMADA SOHBET NASIL İLERLEMELİ?

8- İlk buluşmada sohbetin nasıl ilerlediği de önemli. Öncelikle dinlemenin önemine dikkat çekmek istiyorum. Bir insanı gerçekten dinlemek; o kişi konuştuğu sırada ne söyleyeceğinizi düşünmeden, onun sözünü kesmek için an kollamadan, eleştirmek veya açık aramak kaygısı taşımadan, şefkatle kulak vermeyi ifade eder. İnsan gerçek anlamda dinlendiğini hissettiğinde kendini değerli hisseder ve hiç kimse değerli hissettiği kişinin yanından ayrılmak istemez.

9-Sohbetin aranızda ahenkli bir şekilde akmasına izin verin. Karşınızdaki kişinin dikkatinin dağılmasına sebep olacak kadar uzun konuşmak yerine, onu sorularla konunun içine çekmeye, soru cevap şeklinde ilerlemeye özen gösterin. Unutmayın amaç kendinizden saatlerce bahsetmek değil, ahenk ve uyum içinde sohbet ederek karşınızdaki kişiyi tanımaya ortak yanlarınızı keşfetmeye çalışmak.

KONUŞMAK İÇİN HANGİ KONULAR TERCİH EDİLEBİLİR?

10-İlk buluşmada konuşma konuları olarak güncel konular tercih edilmeli. Spor, sanat, finans, dünya gündemi gibi güncel konular çerçevesinde devam eden sohbet doğrultusunda karşınızdaki kişinin fikirlerini ve hayata bakış açısını keşfetme şansı elde edersiniz. Olaylara bakış açısını öğrendiğiniz kişinin değerlerini kolaylıkla bulabilirsiniz. İnsanlar değerlerine saygı duyulan yerlerde kendilerini mutlu ve güvende hissederler.

11-Günlük hayat rutinlerinizden konuşmanız önemli! Günlük hayat rutinlerinden söz etmek kişinin yaşam tarzını anlayabilmek için önemli veriler sunar. Çalışma hayatı, çalışma hayatının kişinin tüm yaşamında kapladığı alan, hobileri gibi günlük hayat rutinleri karşınızdaki kişiyi tanımanıza ve anlamanıza büyük katkı sağlar.

12-Yaşam amaçlarından ve hedeflerden bahsetmek de bir diğer konu başlığı olabilir. İlk buluşmanızı gerçekleştirdiğiniz bu kişinin yaşamında bir hedefi var mı? Tutkuyla bağlı olduğu, onu heyecanlandıran hobileri var mı? Yaşamının vazgeçilmezleri neler? Özel hayata girmeden, karşınızdaki kişinin sınırlarına saygı duyarak bu soruların cevaplarını kolaylıkla bulabilir ve ilk buluşmanızda karşınızda oturan kişinin size uygun olup olmadığı hakkında kolaylıkla fikir sahibi olabilirsiniz.

SİZE İLGİ GÖSTERİYOR MU? NASIL ANLAŞILIR?

13- Buluşmanıza geç kalmasından veya vaktinde gelmesinden size ilgi gösterip göstermediğini anlayabileceğiniz ve doğrulayabileceğiniz birçok sinyal gizlidir. Önemli olan buluşma sırasında bunları dikkatle analiz ederek fark edebilmektir. Bu sebeple ilk buluşmaya yükseltilmiş pembe duygularla gitmek yerine nötr bir duygu durumu ile gitmek, sohbetin içine farkındalığınızla katılmak oldukça önemlidir.

14- İlgilenen kişi öncelikle buluşma saatine sadık kalarak vaktinde gelir. Naziktir, önceliği daima size verir. Sizi tanımaya yönelik sorular sorar, sizinle ilgili her şeyi öğrenmek ve keşfetmek ister. Odak noktası siz olursunuz, gözünüzün içine bakar. Dikkati dağınık değildir, çevresiyle veya telefonuyla ilgilenmez.

15-Anlattıklarınız ve onunla paylaştığınız konularla ilgili size sorular sorar. Başarılarınızı içtenlikle takdir eder. Eleştirmeden, yargılamadan, sözünüzü kesmeden sizi dinler, anlamaya ve tanımaya çalışır.

16-Gülümsemek ise sözsüz bir onaydır. Karşınızdaki kişi eğer sizinle ilgileniyorsa sizi güldürebilmek için espriler yaparak bu sözsüz onayı almaya çalışır.

İLK BULUŞMADA SIKICI OLMAMAK İÇİN NELER YAPMALI?

17-Peki, ilk buluşmada sıkıcı olmamak için neler yapılmalı? Sohbet sırasında karşınızdaki kişinin anlattıklarını önemsemeyerek küçümsediğinizde, sıklıkla sözünü kestiğinizde, telefonunuzla veya etrafınızla ilgilendiğinizde onun sizinle gerçekleştirdiği bu görüşmeden keyif almasını bekleyemezsiniz.

18- Görüşmede mutsuz ve somurtkan bir ruh hali içinde olmak görüşmenizi ikiniz için de keyifsiz ve sıkıcı hale getirir.

19-Hayat herkes için zor ve herkesin yaşamında birbirinden yorucu olaylar mevcut ama unutmamak gerekir ki kimse sizi eğlendirmek veya mutsuz hayatınıza renk katmak için orada bulunmuyor. Bu sebeple mutluluğun içinizde yer alan bir kaynak olduğunu keşfetmelisiniz. Ardından yaşamınıza gülümsemeyi ve mizahı kattığınızda katıldığınız herhangi bir görüşmenin sıkıcı olması asla mümkün olmayacaktır.

20- Hayatınızın her detayını paylaşarak kendinizi uzun uzun anlatmanız, karşınızdaki kişinin belki de hiçbir zaman tanışmayacağı insanlardan bahsetmeniz sizi, onun gözünde sıkıcı kategorisine sokacaktır.

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