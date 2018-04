Modernize olmuş toplumlar bu sexting'i cinsel hayatlarının bir parçası olarak görüyor. Peki ya siz? Hayatınızda bu küçük oyunlara ne kadar yer veriyorsunuz? Henüz yaşamınıza dahil etmediyseniz; sexting nedir ve sexting kuralları nelerdir.. Bu eğlenceli oyun hakkında tüm merek ettikleriniz...

Dünya genelinde sexting kavramı üzerine yapılan araştırmalar çiftlerin yüzde 54 oranındaki kesiminin cinsel ilişkilerinde bu uygulamaya önem verdiklerini ortaya koyuyor. Üstelik bunu çoğunlukla uyguladıkları sonucuna varılabiliyor. Öyle ki kimi çiftlerin seks sırasında aldıkları haz duygusunu sexting yaparken de aldıklarını dile getirdikleri araştırmacılar tarafından ifade ediliyor. "Sexting nedir?" sorusuna ilişkin öncelikle kelimenin anlamına bakıldığında sex texting sözcüğünden geldiği belirtiliyor. Türkçe karşılığı ise “ cinsel mesajlaşma “ olarak tabir ediliyor. Genel olarak Snapchat, Whatsapp ve Instagram gibi sosyal platformlar bu uygulama için sıklıkla kullanılıyor olup bu uygulamalar ile çiftlerin ilişkilerine heyecan kattıkları biliniyor. Sexting hakkında daha açıklayıcı bir ifade bildirilmesi açısından çiftlerin cinsellik içeren fotoğraflarını birbirleri ile paylaştıklarıdır denilebilir. Önceki yıllara bakıldığında çiftlerin birbirleri ile cinsel anlamda şakalaşmaları bugünkü uygulamanın aslında bir nevi temelini oluşturuyor. Şimdi ise cinsel şakalaşmadan çok artık çiftler aralarındaki duvarı yıkarak ilişkilerini daha sınırsız yaşama eğiliminde bulunuyorlar.



Sexting örnekleri ve sexting nasıl yapılır?

Bu soruya cevap çiftlerin daha çok tercih ettikleri cinsel içerikli subliminal mesajlar ile kendini gösteriyor. Bilinç tarafından filtreye alınamayan görsel ve işitsel tüm mesajlar subliminal olarak tanımlanıyor. Bilinçaltı bu mesajları direkt alıyor ve kişiyi konuya doğru sürüklemeye başlıyor. Haz duygusu insanların reddedemeyeceği doğal süreç olmasından dolayı da sexting tips üzerine bazı majör sayılabilecek münasebetlere yer veriliyor. Bunlar çoğunlukla tercih edilen mesaj örnekleri olarak karşımıza çıkıyor ve çiftler arasında haz duygularını besleyen cinsel yaşamın önemli bir parçası oluyor. Çiftler birbirlerini cinsel yaşama sexting online ile hazırlayarak cinsel yaşamlarının pozitif geçmesine katkıda bulunuyorlar. Bu uygulama ile çiftlerin birbirlerini tanıma olanakları da hızla gelişim gösteriyor. Özellikle evliliğe giden yolda çiftlerin birbirlerini her açıdan tanımasına bu uygulama olanak sunuyor. Tüm bunlarla birlikte sexting, çiftlerin birbirlerine karşı cinsel yaşamlarında davetkar davranmaları denilebilir. Davetkar davranmanın püf noktası aşama aşama bireylerdeki haz duygusunu artırmasıdır. Önceden yaşanılan tutkulu bir cinsel birlikteliğin hala içinizde bir istek bıraktığını partnerinize söyleyebilir ve onunda düşüncelerini kendine çevirebilirsiniz. Bu da davetkar olmaya örnek verilebilir. Sexting nedir sorusuna ilişkin bir başka örnek girişken olmaktır denilebilir. Çünkü cesur olmak hem bayan hem de erkek için dikkat çekici ve cezp edici bir spesiyalite gösterir. Girişken olmakta önemsenmesi gereken püf nokta partnerinize verdikleriniz kadar alma konusunda tereddütler yaşamamanızdır. Bu uygulama her ne kadar çiftlerin birbirleri ile cinsel içerikli fotoğraflar paylaşması ile ifade ediliyor olsa da başlangıçta partnerinizin duygularına önem vererek onu düşündüğünü söylemeniz karşınızdaki kişinin size yakınlık duymasına davetkar bir özellik gösteriyor. Ağır ağır tepkiler ölçülerek uygulamanın bir ön sevişme olarak kullanılması gerekiyor.



Sexting yaparken dikkat etmeniz gerekenler?

Sexting mesajı için püf noktaları nelerdir? Nasıl yapılmalıdır ve nelere dikkat edilmelidir hakkında bazı püf noktalar önemli sayılıyor. Utangaç olunmaması çiftlerin birbirlerine karşı söylemek istediklerinde tereddüt yaşamamalarını konu alıyor. Utangaçlıkta tutkuların yaşanılamaması göz önüne alınarak bireylerin bu durumu aşmaları için çeşitli iyileştirici seçeneklerden yararlanmaları ön görülüyor. Cinsel organ fotoğrafını direkt göndermek karşıdaki kişinin ürkmesine ve bu ilişkiden uzaklaşmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle çiftlerin birbirlerini daha estetik bir şekilde ve duyguları da gün yüzüne çıkartarak tahrik etmeleri gerekiyor. Alkol alınmış ise sexting olayına hiç girilmemelidir. Özellikle erkeklerde bu durumdan son derece kaçınmalıdırlar. Çünkü bayanlar kendilerini böyle bir durumda kullanılmış düşüncesine kapılabilirler.



Sexting kuralları var mı?

Sexting özellikle gençlerde ilgi uyandırıyor. Modernize olan batılı toplumlarsa bu uygulamaya önemle yer veriyor. Bununla birlikte ülkemizde de gizli saklı olarak cinsel içerikli mesajlaşmalar gerçekleşiyor. Ancak özellikle ülkemizde sexting bazı kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Eğer karşınızdaki insanı henüz tanımamış iseniz kısa zaman içinde böyle bir uygulama ile kafanızı ağrıtmamalısınız. Özellikle cinsel içerikli fotoğraflarınızı paylaşmamalısınız. Karşınızdaki kişiye sizi tanıması açısından fırsat vermeli ve sizin hakkınızdaki düşüncelerini oturtuyor iken onu cinsel içeriklerle olumsuz şekilde yönlendirmemelisiniz. Bu durum onun sizin hakkınızdaki düşüncelerinin sapmasına sebebiyet verebilir. Günümüz gençlerine "sexting nedir" denildiğinde ilk etapta çıplak fotoğraf paylaşımı olarak konuyu tabir etseler de aslında çiftlerin birbirleri ile cinsel içerikli fotoğraf paylaşma zorunluluğu bulunmuyor. Bunun yerine daha mütevazi ve estetik minvalde mesajlaşmalarda sağlanabiliyor. Eğer çiftler ilişkilerini belli bir kademe ilerletmişler ve birbirlerine olan güvenleri oturmuş ise sexting cinsel açıdan tahrik edici fotoğrafların paylaşımı olabilir. Bu durumda ilk olarak her ne kadar güven oturmuşsa da bu tip fotoğraflarda kişilerin yüzlerini paylaşmaması gerekiyor. Hacklenme riski göz önüne alınırsa bu konuda daha dikkatli olunması önem taşıyor.