Seks hayatınız nasıl gidiyor? Kafanızdaki sorulara cevap arıyor ama kimseyle sorunlarınızı paylaşamıyorsanız bize yazın, yanıtlayalım…

S: Merhaba, dört aylık hamileyim. Eşim cinsel ilişkiye devam etmek istiyor ama ben, bebeğimize bir şey olur diye korkuyorum. Beni aldatır diye endişeleniyorum. Ne yapmalıyım?

C: Eğer düşük riski taşımıyorsanız, uzmanlar hamileyken cinsel birliktelik yaşamanın sakıncalı olmadığını söylüyor. Tabii ki belirli bir aya kadar. Bunun kararını doktorunuz vermeli. Korkunuz hakkında eşinizle konuşmalısınız. Çözüm bulmak isterseniz sizi anlayışla karşılayacak.



S: Eskiden eşimle cinsellik yaşarken vajinam daha kolay ıslanırdı. Ayrıca seks sırasında acı çekiyorum. Kasıklarımda ağrı oluyor nasıl baş edeceğim?

C: Cinselliğe yeterince hazırlanmama, ön sevişmenin kısalığı, yeteri kadar uyarılmama gibi problemler acı çekmenize neden olabilir. İlişki sonrasında yaşadığınız ağrılar, bilinç dışı korkularınızın nedeni olabilir. İşte bu nedenlerle, duygusal sevişme seansları düzenleyebilirsiniz.



S: Sevgilim beni aldattı. barıştık, aradan birkaç ay geçti fakat ben o zamandan beri orgazm olamıyorum. önceden böyle bir sorunum yoktu. İlişki sırasında sürekli beni aldattığı kişiyle neler yaşadığını düşünüyorum. nasıl aşacağım?

C: Ona güvenmediğiniz için kendinizi ilişkiye veremiyor olabilirsiniz. Aklınızda sürekli ‘acaba’ soruları olduğunda ya da sevgiliniz duygularınızı tamir edebilmek adına hiçbir şey yapmadığında kendinizi mutsuz ediyorsunuz. Kısacası bedeniniz artık o kişiyi istemiyor olabilir. Diğer yandan sevildiğinizden ve beğenildiğinizden emin olmayabilirsiniz. Sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da rahat ve huzurlu olmalısınız. Ya sevgilinizden ayrılacaksınız ya da geçmişi düşünmeyi bırakacaksınız. Sevişirken odaklanabilmeniz ve zevk alabilmeniz de çok önemli.



S: Merhaba, 38 yaşındayım, 10 yıllık evliyim. Eşimle severek evlendim ama ona karşı olan cinsel isteğim gün geçtikçe azaldı. Birkaç ay önce eşimi terk ettim. Bu şekilde davranacağıma asla inanmazdım. Acaba Her şey yolunda mı?

C: Dr. Mehmet Yavuz “Eşinize karşı heyecanınız ve isteğiniz kaybolursa önce tamir yollarını aramanız gerekiyor. Eşinizle onu incitmeden bu durumu konuşabilir ondan kendini değiştirmesini isteyebilirdiniz. Eğer resmi olarak boşanmadan yeni bir ilişkiye başlarsanız bu bir hata olur. Elbette ki evlenmek kadar boşanmak da normal bir durum. Dolayısıyla evliliğinizde tamir edilemeyecek konular gelişirse bu durumda boşanıp yeni bir hayata başlamanız en doğal hakkınız” diyor.



Seks hakkında 5 gerçek

Kadınlar seks yaptıktan sonra 5-8 gün içinde hamile kalabiliyor.

Orgazm olmak, kadınların daha yaratıcı olmasını sağlıyor.

Doğum kontrol hapları libidoyu düşürüyor.

Su tüketimi ile vücudun ihtiyacı olan sıvıya sahip olması daha iyi orgazm yaşamayı sağlıyor.

Her kadın orgazm olabiliyor.