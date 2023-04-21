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Evliliğin bitmesine sebep olabilecek davranışlar ve boşanma nedenleri
Evlilikler birçok sebepten ötürü bitebilir. Büyük meseleleri aşmak her zaman kolay olmayabilir ancak küçük sorunlar giderek çözülmesi zor bir hal alırsa geri dönülmez bir yola girilebilir. İşte boşanmaya sebebiyet verebilecek davranışlar...
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BİRİNİ KÜÇÜMSEMEK
Evliliğin temelinde sevgi ve saygı yatar. Eşinizi küçümsemeye başladığınızda ona olan saygınızı yitirmişsiniz demektir.
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EBEVEYNLİK ANLAYIŞININ ÇOK FARKLI OLMASI
Her bireyin bambaşka bir şekilde yetiştirildiğini düşünürsek bir çocuğun yetiştirilmesiyle ilgili farklı görüşlerin olması normaldir. Ancak çocuğunuzu yetiştirirken çok farklı kararlar alıyor ve uzlaşamıyorsanız ciddi problemlerle karşılaşabilirsiniz.
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UYUMSUZLUK
İlişkinin daha en başında uyumlu bir çift değildiniz ama duyduğunuz sevgi o kadar büyüktü ki tüm sorunları görmezden geldiniz. Görmezden geldiğiniz davranışlar zamanla sizi rahatsız edebilir.
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EĞLENMEYİ UNUTTUNUZ
Evlendikten sonra ilişkilerin sıkıcı bir hale geldiği söylenir. Eğer ilişkinizi canlı tutmak için yeterince çaba göstermezseniz ikiniz de mutsuz ve sıradan bir hayata sürüklenirsiniz.