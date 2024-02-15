İlişki koçu anlatıyor: Bir erkeğin bir kadınla ilgileniyorsa yapacağı 3 şey
Bir erkeğin sizden gerçekten hoşlanıp hoşlanmadığını ya da sizinle ilgilenip ilgilenmediğini merak ettiğiniz oldu mu? Bir flört koçu, bunu anlamanın çok kolay olduğunu söyleyerek bir erkeğin bir kadınla ilgilenmesi durumunda yapacağı üç şeyi açıkladı.
Bir ilişkiye ilk başladığınızda kafanızda birçok soru olabilir. Bunlardan en sık olanı da acaba vaktimi boşa mı harcıyorum? Doğru erkek mi? Bana gerçekten ilgisi var mı? gibi sorulardır.
Sosyal medyada paylaşımlar yapan ilişki koçu erkeklerin bir kadınla gerçekten ilgileniyorsa yapacağı 3 şeyi açıkladı.
İngiltere'den ilişki koçu ve içerik üreticisi Benjamin Daly, TikTok'ta 1,2 milyondan fazla takipçiye sahip. Dailymail'de yer alan habere göre Daly, sık sık flört konuları hakkında videolar paylaşıyor, ilişkilerde aşırı düşünmekten nasıl kaçınabileceğiniz ve birisinin size karışık sinyaller vermesinin ne anlama geldiği gibi konularda düşüncelerini paylaşıyor.
Yakın zamanda yaptığı bir paylaşımda Benjamin, erkeklerin çıktıkları veya iletişim kurdukları kadınlarla ilgilenip ilgilenmediğini anlamanın kolay bir yolunu tartıştı.