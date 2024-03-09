Siz ve eşiniz bu 5 cümleyi kullanıyorsanız ilişkiniz güçlü demektir

3. "Ben seni affedebilirim. Sen beni affedebilir misin?"

Warren'a göre bir tartışma sonrası ve tartışma henüz sıcakken karşınızdaki kişiyi affettiğinizi söylemek zor olabilir. Ancak Warren "Araştırmalar, affetme pratiği yapan çiftlerin daha uzun, daha tatmin edici ilişkilere sahip olduğunu gösteriyor" diyor.