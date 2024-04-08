Amcası Türker İnanoğlu'nun cenazesine katılmayan Sezercik'ten açıklama

Bay Sinema' lakaplı Türker İnanoğlu'nun yeğeni Sezer İnanoğlu amcasının cenazesinde yer almadı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yeşilçam'ın 'Sezercik' lakaplı Sezer İnanoğlu amcasının TİM'deki törenine katıldığını ama sağlık sorunları nedeniyle camide ve mezarlıkta yer alamadığını bu yüzden eşi Seyhan Eyicalış İnanoğlu'nun yer aldığını belirtti. İnanoğlu "Sabah TİM'deki törene katıldım. Omuriliğimde ki fıtığımdan dolayı çok uzun ayakta duramadığım için camiye katılamadım. Beni temsilen eşimi gönderdim" dedi.