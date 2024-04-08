Amcası Türker İnanoğlu'nun cenazesine katılmayan Sezercik'ten açıklama
'Bay Sinema' lakaplı Türker İnanoğlu, geçtiğimiz salı günü 88 yaşında yaşamını yitirdi. Amcası Türker İnanoğlu'nun cenazesine katılmayan Sezer İnanoğlu'ndan açıklama geldi.
Yeşilçam’ın efsane ismi, ünlü yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu, geçtiğimiz salı günü ani rahatsızlık nedeniyle 88 yaşında yaşamını yitirdi.
İnanoğlu 4 nisan Perşembe günü son yolculuğuna uğurlandı. İnanoğlu için ilk tören İstanbul Maslak’ta bulunan TİM Show Center’da düzenlendi. Hülya Koçyiğit, Gül Sunal, Ali Sunal, Cem Yılmaz, Erol Evgin, Nehir Erdoğan ve sanat dünyasından birçok isim İnanoğlu’na veda için salondaki yerlerini aldı.
Hayatını kaybeden 'Bay Sinema' lakaplı Türker İnanoğlu'nun 'Sezercik' filmleriyle hatırlanan yeğeni Sezer İnanoğlu cenaze törenine katılmadığı yönelik haberler çıkmıştı. Sezer İnanoğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.
Bay Sinema' lakaplı Türker İnanoğlu'nun yeğeni Sezer İnanoğlu amcasının cenazesinde yer almadı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Yeşilçam'ın 'Sezercik' lakaplı Sezer İnanoğlu amcasının TİM'deki törenine katıldığını ama sağlık sorunları nedeniyle camide ve mezarlıkta yer alamadığını bu yüzden eşi Seyhan Eyicalış İnanoğlu'nun yer aldığını belirtti. İnanoğlu "Sabah TİM'deki törene katıldım. Omuriliğimde ki fıtığımdan dolayı çok uzun ayakta duramadığım için camiye katılamadım. Beni temsilen eşimi gönderdim" dedi.