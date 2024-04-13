Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: " Artık bir karar vermen lazım"
Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Bahar' dizisinin 9'uncu bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Rengin ve Bahar arasında tercih yapamayan Timur'un kendisiyle baş başa kaldığında "Artık Bir Karar Vermen Lazım!" sözü dikkat çekti.
1 / 6
Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu Bahar dizisi 9. bölümüyle 16 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek. Başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı 'Bahar' dizisinin dokuzuncu bölümünden tanıtım fragmanı yayınlandı.
2 / 6
Bahar 9. Bölüm 1. Fragmanında Bahar'a karşı yeniden bir şeyler hissetmeye başlayan Timur, Rengin ve Bahar arasında bir tercih yapmak zorundadır. Hastanenin balosunda Evren ve Bahar'ın dansı ise yeni, bölüme dair heyecanı arttırıyor.
4 / 6
BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Bahar'ın 8. Bölümünde; Gelen sürpriz misafir tüm dengeleri değiştirir ve Bahar (Demet Evgar) büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır!