Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: " Artık bir karar vermen lazım"

Bahar 9. Bölüm 1. Fragmanında Bahar'a karşı yeniden bir şeyler hissetmeye başlayan Timur, Rengin ve Bahar arasında bir tercih yapmak zorundadır. Hastanenin balosunda Evren ve Bahar'ın dansı ise yeni, bölüme dair heyecanı arttırıyor.