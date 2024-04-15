Başak Dizer'in Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı gündem oldu

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Hayatlarını 2016 yılında Paris'te sade bir nikah töreniyle birleştiren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer mutlu evliliklerini oğulları geçtiğimiz yıl Kurt Efe ile taçlandırdı.
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Başak Dizer sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. Oğullarıyla sık sık zaman geçiren ünlü çift, tatil pozlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
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Sosyal medyayı sık kullanan Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni pozunu paylaştı.Kıvanç Tatlıtuğ'un "Lucky" (Şanslı) yazılı gömleği dikkat çekerken; Başak Dizer de paylaşımına "Şanslı" notunu düştü.
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Başak Dizer'in paylaşımına binlerce beğeni ve "Çok güzelsiniz", "Şanslı olan sensin", "Maşallah" gibi yorumlar geldi.