Başak Dizer'in Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı gündem oldu

Sosyal medyayı sık kullanan Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un pozunu paylaştı. Ünlü oyuncunun gömleğinin üzerindeki 'şanslı' yazısı ve pozu sosyal medyaya damga vurdu.

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Başak Dizer'in Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı gündem oldu - Resim : 1

Hayatlarını 2016 yılında Paris'te sade bir nikah töreniyle birleştiren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer mutlu evliliklerini oğulları geçtiğimiz yıl Kurt Efe ile taçlandırdı.

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Başak Dizer'in Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı gündem oldu - Resim : 2

Başak Dizer sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. Oğullarıyla sık sık zaman geçiren ünlü çift, tatil pozlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. 

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Başak Dizer'in Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı gündem oldu - Resim : 3

Sosyal medyayı sık kullanan Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni pozunu paylaştı.Kıvanç Tatlıtuğ'un "Lucky" (Şanslı) yazılı gömleği dikkat çekerken; Başak Dizer de paylaşımına "Şanslı" notunu düştü. 

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Başak Dizer'in Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı gündem oldu - Resim : 4

Başak Dizer'in paylaşımına binlerce beğeni ve "Çok güzelsiniz", "Şanslı olan sensin", "Maşallah" gibi yorumlar geldi.