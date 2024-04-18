Burcu Esmersoy: Akşam evime beyim geliyor, mutlu mutlu oturuyoruz

'EVLENDİKTEN SONRA HAYATIM DEĞİŞTİ'

47 yaşındaki Esmersoy, genç kalmasının sırrının mutlu evlilik yapmasında gizli olduğunu söyledi. Esmersoy, eskiden daha endişeli ve gergin olduğunu, evlendikten sonra hayatının gözle görülür şekilde değiştiğini de sözlerine ekledi.