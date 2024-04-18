Burcu Esmersoy: Akşam evime beyim geliyor, mutlu mutlu oturuyoruz
Geçtiğimiz sene Nazım Akmandil ile dünyaevine giren ünlü sunucu Burcu Esmersoy, önceki akşam bir otelde gerçekleşen organizasyonda sunuculuk yaptı. Esmersoy, evlilik hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.
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İki yıl aşk yaşadıktan sonra geçtiğimiz Eylül ayı Nazım Akmandil ile nikah masasına oturan Burcu Esmersoy, genç kalmasının sırrının mutlu bir evlilik olduğunu söyleyedi.
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'EVLENDİKTEN SONRA HAYATIM DEĞİŞTİ'
47 yaşındaki Esmersoy, genç kalmasının sırrının mutlu evlilik yapmasında gizli olduğunu söyledi. Esmersoy, eskiden daha endişeli ve gergin olduğunu, evlendikten sonra hayatının gözle görülür şekilde değiştiğini de sözlerine ekledi.
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"HUZUR VE MUTLULUK GELDİ HAYATIMA, AŞK GELDİ"
"Akşam evime beyim geliyor, mutlu mutlu oturuyoruz, sabah uyanıyorsun güzel bir adam var yanında. Huzur ve mutluluk geldi hayatıma, aşk geldi. Bakıyorum içim ısınıyor, Allah herkese böylesini nasip etsin. Kıyamıyorum, çok seviyorum."
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