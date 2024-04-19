Ceyda Düvenci’den çocukları ile yeni paylaşım: Hayat sana teşekkür ederim

Ceyda Düvenci’den çocukları ile yeni paylaşım geldi. Kızı ve oğlu ile pastayla çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak "Hayat sana teşekkür ederim… “bence bu şarkı olsun anne, çünkü iyi ki varsın ” dedi… " notunu düştü.

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Ceyda Düvenci’den çocukları ile yeni paylaşım: Hayat sana teşekkür ederim - Resim : 1

‘Sakla Beni’ dizinde hayat verdiği Filiz karakteriyle ekranlarda yer alan oyuncu Ceyda Düvenci geçtiğimiz günlerde 46 yaşına bastı.

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Ceyda Düvenci’den çocukları ile yeni paylaşım: Hayat sana teşekkür ederim - Resim : 2

Düvenci, Ebru Cündübeyoğlu’nun eski eşi Güçlü Mete ile yeni bir aşkla yelken açtı. Güçlü Mete geçtiğimiz günlerde doğum gününde Ceyda Düvenci’ye olan aşkını sosyal medyada duyurmuştu.

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Ceyda Düvenci’den çocukları ile yeni paylaşım: Hayat sana teşekkür ederim - Resim : 3

Güçlü Mete sevgilisi Ceyda Düvenci’nin yer aldığı bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaşarak altına ‘’Yaşamın bir mucizesi.. 16 Nisan’da ailesine, bu sene benim hayatıma Ceyda doğar. Nice mutlu yaşlara sevgilim’’ şeklinde romantik bir not düşmüştü.

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Ceyda Düvenci’den çocukları ile yeni paylaşım: Hayat sana teşekkür ederim - Resim : 4

Düvenci’den ise çocukları ile yeni paylaşım geldi. Kızı ve oğlu ile pastayla çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak "Hayat sana teşekkür ederim… “bence bu şarkı olsun anne, çünkü iyi ki varsın ” dedi… " notunu düştü.