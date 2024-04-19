Ceyda Düvenci’den çocukları ile yeni paylaşım: Hayat sana teşekkür ederim
Ceyda Düvenci’den çocukları ile yeni paylaşım geldi. Kızı ve oğlu ile pastayla çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak "Hayat sana teşekkür ederim… “bence bu şarkı olsun anne, çünkü iyi ki varsın ” dedi… " notunu düştü.
‘Sakla Beni’ dizinde hayat verdiği Filiz karakteriyle ekranlarda yer alan oyuncu Ceyda Düvenci geçtiğimiz günlerde 46 yaşına bastı.
Düvenci, Ebru Cündübeyoğlu’nun eski eşi Güçlü Mete ile yeni bir aşkla yelken açtı. Güçlü Mete geçtiğimiz günlerde doğum gününde Ceyda Düvenci’ye olan aşkını sosyal medyada duyurmuştu.
Güçlü Mete sevgilisi Ceyda Düvenci’nin yer aldığı bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaşarak altına ‘’Yaşamın bir mucizesi.. 16 Nisan’da ailesine, bu sene benim hayatıma Ceyda doğar. Nice mutlu yaşlara sevgilim’’ şeklinde romantik bir not düşmüştü.
Düvenci’den ise çocukları ile yeni paylaşım geldi. Kızı ve oğlu ile pastayla çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak "Hayat sana teşekkür ederim… “bence bu şarkı olsun anne, çünkü iyi ki varsın ” dedi… " notunu düştü.