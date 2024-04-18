"Cinsiyeti doğumda öğreneceğim" demişti... Azra Akın ikinci kez anne oldu!
2002 yılında Türkiye ve dünya güzeli seçilen Azra Akın, ikinci kez anne oldu. Aile fotoğraflarını yayımlayan Akın, bebeğinin cinsiyetini ve adını da açıkladı.
2002'de 'Dünya Güzeli' ünvanını alan Azra Akın, 2017'de Atakan Koru ile hayatını birleştirmişti. 2018'de oğlu Demir'i kucağına almıştı.
Azra Akın, ilk hamile pozunu yeni yılın ilk günlerinde paylaşmış, "2024'te 4 kişilik bir aileyiz" notunu düşmüştü.
"BEBEĞİN CİNSİYETİNİ DOĞUNCA ÖĞRENECEĞİZ" DEMİŞTİ
Bebeğinin cinsiyetinin belli olduğunu ancak öğrenmek istemediklerini söyleyen Akın, "Doktorumuz cinsiyeti biliyor ama biz bilmek istemiyoruz. Demir'in hamileliğinde olduğu gibi doğumda öğrenmek istiyoruz. Hamileliğin ilk 3 haftası zor geçti. Yorgun bir dönem geçirdim. İsteksizlik, olumsuz bir ruh hali ve depresyon hali yaşadım ama son birkaç haftadır gayet iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.
İKİNZİ KEZ ANNE OLDU
Ünlü manken sosyal medya hesabından kız çocuklarının olduğunu duyurdu. Azra Akın, yeni doğan bebekleriyle ailecek çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "14 Nisan Pazar günü Demir'e bir kız kardeş geldi. Bize de çok süpriz oldu. İsmi Arya"dedi.