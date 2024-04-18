"Cinsiyeti doğumda öğreneceğim" demişti... Azra Akın ikinci kez anne oldu!

"BEBEĞİN CİNSİYETİNİ DOĞUNCA ÖĞRENECEĞİZ" DEMİŞTİ

Bebeğinin cinsiyetinin belli olduğunu ancak öğrenmek istemediklerini söyleyen Akın, "Doktorumuz cinsiyeti biliyor ama biz bilmek istemiyoruz. Demir'in hamileliğinde olduğu gibi doğumda öğrenmek istiyoruz. Hamileliğin ilk 3 haftası zor geçti. Yorgun bir dönem geçirdim. İsteksizlik, olumsuz bir ruh hali ve depresyon hali yaşadım ama son birkaç haftadır gayet iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.