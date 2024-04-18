David Beckham'dan eşi Victoria Beckham'a romantik kutlama: Güzel karıma mutlu yıllar
Spice Girls grubu ile şöhrete kavuştuktan sonra ünlü futbolcu David Beckham ile evlenen Victoria Beckham 50 yaşına bastı. David Beckham, eşinin doğum gününü daha önce görülmemiş karelerle kutladı.
Bir dönemin ünlü futbolcusu David Beckham ile 4 Temmuz 1999'dan günümüze mutlu bir evlilik sürdüren Victoria Beckham, 50 yaşına girdi.
David Beckham, 4 çocuğunun annesi Victoria Beckham'ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle kutladı.
"SENİ ÇOK SEVİYORUZ"
Eski futbolcu, paylaşımına "Güzel karıma mutlu yıllar... Bu doğum gününe girerken geriye dönüp bakmalı ve başardığın, başardığın ve inşa ettiğin ile gurur duymalısın, Posh (Havalı) spice, iş kadını ve tabii ki bir İngiltere kaptanıyla evlenerek... Ama en büyük başarın çocuklarındır, onlara rehberlik et, onları sev ve onlara öğret. Seni kelimelerin ötesinde seviyorlar, hepimiz seni çok seviyoruz. Özel bir gün geçir hepsini hak ediyorsun. 50 ve fit... Dürüst oluyorum" notunu düştü.
MÜZİK GRUBU DAĞILDIKTAN SONRA MODA DÜNYASINA ADIM ATTI
'Spice Girls' adlı müzik grubu dağıldıktan sonra moda dünyasına adım atan Victoria Beckham 1999 yılında David Beckham ile nikah masasına oturmuştu.