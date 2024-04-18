David Beckham'dan eşi Victoria Beckham'a romantik kutlama: Güzel karıma mutlu yıllar

"SENİ ÇOK SEVİYORUZ"

Eski futbolcu, paylaşımına "Güzel karıma mutlu yıllar... Bu doğum gününe girerken geriye dönüp bakmalı ve başardığın, başardığın ve inşa ettiğin ile gurur duymalısın, Posh (Havalı) spice, iş kadını ve tabii ki bir İngiltere kaptanıyla evlenerek... Ama en büyük başarın çocuklarındır, onlara rehberlik et, onları sev ve onlara öğret. Seni kelimelerin ötesinde seviyorlar, hepimiz seni çok seviyoruz. Özel bir gün geçir hepsini hak ediyorsun. 50 ve fit... Dürüst oluyorum" notunu düştü.