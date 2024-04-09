Ebru Şahin’den Cedi Osman’a romantik kutlama: Anlatmaya yetemediğim her şeysin

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın mutlu evlilikleri devam ediyor. Ünlü oyuncu, eşi Cedi Osman'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

1 / 7
Ebru Şahin’den Cedi Osman’a romantik kutlama: Anlatmaya yetemediğim her şeysin - Resim : 1

Cedi Osman ile Ebru Şahin, 1 Temmuz 2022’de Makedonya’nın Ohrid şehrinde hayatını birleştirmişti. Ünlü çift Makedonya’da kıyılan nikahın ardından Çeşme’de düğün yapmıştı.

2 / 7
Ebru Şahin’den Cedi Osman’a romantik kutlama: Anlatmaya yetemediğim her şeysin - Resim : 2

Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen Ebru Şahin ile Cedi Osman, çıktıkları tatillerden karelerini de sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak Ebru Şahin, eşinin doğum gününde romantik bir paylaşım yaptı.

3 / 7
Ebru Şahin’den Cedi Osman’a romantik kutlama: Anlatmaya yetemediğim her şeysin - Resim : 3

8 Nisan 1995 doğumlu olan Cedi Osman 29 yaşına bastı. Ebru Şahin eşinin doğum günün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla kutladı.

4 / 7
Ebru Şahin’den Cedi Osman’a romantik kutlama: Anlatmaya yetemediğim her şeysin - Resim : 4

4.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından eşiyle olan renkli karelerini yayınlayan güzel oyuncu altına ‘’Bu anlarımızı ve hayatıma doğmanı ve tüm güzellikleri hakeden yüreğini ve seni o kadar çok seviyorum ki. Anlatmaya yetemediğim her şeysin, doğum günün kutlu olsun her şeyim'' notunu düştü.