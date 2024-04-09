Ebru Şahin’den Cedi Osman’a romantik kutlama: Anlatmaya yetemediğim her şeysin
Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın mutlu evlilikleri devam ediyor. Ünlü oyuncu, eşi Cedi Osman'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Cedi Osman ile Ebru Şahin, 1 Temmuz 2022’de Makedonya’nın Ohrid şehrinde hayatını birleştirmişti. Ünlü çift Makedonya’da kıyılan nikahın ardından Çeşme’de düğün yapmıştı.
Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen Ebru Şahin ile Cedi Osman, çıktıkları tatillerden karelerini de sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak Ebru Şahin, eşinin doğum gününde romantik bir paylaşım yaptı.
8 Nisan 1995 doğumlu olan Cedi Osman 29 yaşına bastı. Ebru Şahin eşinin doğum günün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla kutladı.
4.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından eşiyle olan renkli karelerini yayınlayan güzel oyuncu altına ‘’Bu anlarımızı ve hayatıma doğmanı ve tüm güzellikleri hakeden yüreğini ve seni o kadar çok seviyorum ki. Anlatmaya yetemediğim her şeysin, doğum günün kutlu olsun her şeyim'' notunu düştü.