Ebru Şahin’den Cedi Osman’a romantik kutlama: Anlatmaya yetemediğim her şeysin

4.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından eşiyle olan renkli karelerini yayınlayan güzel oyuncu altına ‘’Bu anlarımızı ve hayatıma doğmanı ve tüm güzellikleri hakeden yüreğini ve seni o kadar çok seviyorum ki. Anlatmaya yetemediğim her şeysin, doğum günün kutlu olsun her şeyim'' notunu düştü.