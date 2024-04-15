Evrim Akın'a astroloğundan evlilik yasağı: Haritanda yok!

"Programımız harika gidiyor. Yönetmenimiz, yapım şirketimiz harika ilerliyoruz" ifadelerini kullanan sunucu, "Karşılaştığınız en ilginç şey neydi?" sorusuna "Erman Toroğlu'nun evindeki ayna, Mehmet Ali Erbil'de de vardı. Bunu siz kaçırdınız mı? Onun tavanında yok. Tam karşı açısında vardı. Erman Toroğlu'nun üstüne Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse çıkamaz" diyerek güldü.