Evrim Akın'a astroloğundan evlilik yasağı: Haritanda yok!
Ünlü oyuncu ve sunucu Evrim Akın, geçtiğimiz akşam astrolog Nuray Sayarı ile birlikte görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle konuşan ikiliden Akın, Sayarı'nın kendisine evlenmeyi yasakladığını söyledi.
Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' progmında sunuculuk yapan Evrim Akın, önceki akşam astrolog Nuray Sayarı ile birlikte Zorlu Center AVM'de objektiflere takıldı.
Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmeyen ikiliden Sayarı, YouTube kanalının başarısını kutladıklarını dile getirdi. Astrolog, "Ekibimizin başarısını ekipçe kutluyoruz. Dünyaya da açıldık. Yeni markamızı çıkardık" derken; Akın da kendi programı hakkında konuştu.
"Programımız harika gidiyor. Yönetmenimiz, yapım şirketimiz harika ilerliyoruz" ifadelerini kullanan sunucu, "Karşılaştığınız en ilginç şey neydi?" sorusuna "Erman Toroğlu'nun evindeki ayna, Mehmet Ali Erbil'de de vardı. Bunu siz kaçırdınız mı? Onun tavanında yok. Tam karşı açısında vardı. Erman Toroğlu'nun üstüne Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse çıkamaz" diyerek güldü.
Evrim Akın, Nuray Sayarı'nın kendisine evliliği yasakladığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:Nuray bana evliliği yasakladı. Benim haritamda evlilik yokmuş. Zaten ben de istemiyordum evlilik. Annemin sultanıyım, o da benim sultanım.