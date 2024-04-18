Ezgi Mola'dan 20 kilo verdiği iddiasına yanıt: Doğum yapıp koştur koştur kilo verme derdine düşemem
Geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına alan oyuncu Ezgi Mola 60 günde 20 kilo verdiği iddialarına açıklama getirdi.
Oyuncu Ezgi Mola, yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta evlenmişti. Ünlü çift 24 Kasım 2023’te Can adını verdikleri çocuklarını kucaklarına almıştı.
Bir süredir ekranlarda olmayan ve çocuğu ile zaman geçiren Ezgi Mola’nın 60 günde 20 kilo verdiği iddia edildi. Ünlü oyuncu sosyal medyada yer alan kilo verdiği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.
"GEREKSİZ İŞLER"
Ezgi Mola Instagram hesabının hikaye bölümünden ‘’60 günde 20 kilo verdi’’ şeklinde servis edilen bir haberi paylaşarak şu ifadeleri kullandı: ‘’Böyle gerzek bir haber var. Bendeki tartıya göre +14’üm. Yiyesim vardı, yedim. ‘Yeter’ der sıkılırsam -18 olur. Ama bu haber yalan. Doğum yapıp koştur koştur kilo verme derdine düşemem. Siz de düşmeyin, gereksiz işler’’
"BAKICI OLSUN İSTEMİYORUM"
Geçtiğimiz aylarda Kuruçeşme'de görüntülenen Ezgi Mola, bakıcı istemediğini söylemişti. Ünlü oyuncu, "Bakıcı olsun da pek istemiyorum aslında... Çünkü benim gibi bakabilir mi, benim kadar bakabilir mi? Buna inanmıyorum. Yani bu zamanlarını bir kez yaşıyoruz. Bir de kırk yılda bir çocuğum olmuş. Bu anı kaçıramam. Kalabalık da bir aile severim ben... 'Ay ne güzel' derim kalabalık bir aile görünce... Hep beraber bizimle büyümesi bence daha iyi özellikle şu sıralar" ifadelerini kullanmıştı.