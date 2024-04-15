Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'dan Madrid'de aşk dolu pozlar

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Pazartesi akşamları StarTV'de yayınlanan Ömer dizisinde Selahattin Paşalı ve Barış Falay ile başrol oynayan Gökçe Bahadır, bayram tatilini yurtdışında geçiren ünlü isimler arasında yer aldı.
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Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile tatil için Madrid'i tercih etti. Ünlü çift tatilde aşklarını tazelerken, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
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Ömer dizisinin yıldızı, eşinin "Mi amor" (aşkım) notuyla yayınladığı kareyi kalp emojisiyle paylaşırken; akşam başka bir yerde çekilen fotoğraflarını da "Her şeye yetişmeye çalışan ikili" diye paylaştı.
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