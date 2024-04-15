Hazar Ergüçlü'den Nuri Bilge Ceylan açıklaması

'DİLBER'İN FARK YARATACAĞINI HİSSETMİŞTİM'

Ergüçlü, “Dilber’in hikâyesini okuduğunda neler hissettin?” sorusuna, "Dilber, gel gitleri olan, duygularıyla hareket eden, düşündüğünü söyleyen, hesapsız bir karakter. Fark yaratacağını senaryoyu okuduğumda hissetmiştim. Öyle de oldu. ‘İnci Taneleri’nin senaryosu o kadar iyi ki her şey açık ve net. Gerçek hayat gibi. Yılmaz Erdoğan’la çalışmak da ayrı bir motivasyondu benim için" yanıtını verdi.