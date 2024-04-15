Hazar Ergüçlü'den Nuri Bilge Ceylan açıklaması

Elle dergisinin nisan sayısına konuk olan oyuncu Hazar Ergüçlü, kariyerine ve oyunculuk deneyimlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Ünlü oyuncu Altın Palmiye ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'la 'Ahlat Ağacı' filminde birlikte çalışma tecrübesini de anlattı.
'DİLBER'İN FARK YARATACAĞINI HİSSETMİŞTİM'
Ergüçlü, “Dilber’in hikâyesini okuduğunda neler hissettin?” sorusuna, "Dilber, gel gitleri olan, duygularıyla hareket eden, düşündüğünü söyleyen, hesapsız bir karakter. Fark yaratacağını senaryoyu okuduğumda hissetmiştim. Öyle de oldu. ‘İnci Taneleri’nin senaryosu o kadar iyi ki her şey açık ve net. Gerçek hayat gibi. Yılmaz Erdoğan’la çalışmak da ayrı bir motivasyondu benim için" yanıtını verdi.
'4 GÜNLÜK BİR ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ GİBİYDİ'
Ergüçlü, Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı” filminde rol aldığı dönemi “Mutluluktan çıldırmıştım. 4 günlük bir üniversite eğitimi gibiydi. O 4 günün sonunda gerçekten değişmiştim” sözleriyle anlattı.
Ergüçlü, canlandırdığı karakterlerle kurduğu ilişkiye dair, “Her tür insan hikâyesi beni çekiyor. Ama tabii karakter ne kadar belayla uğraşıyorsa, problemliyse o kadar cazip hale geliyor oyuncu için” dedi. Bu ifade, Ergüçlü’nün karakter seçimindeki önceliklerini ve oyunculuk anlayışını yansıtıyor" dedi.