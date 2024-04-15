İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada, 11 yaşına bastı

Kızı Elif Ada'nın yeni yaşı için parti veren Ayşegül Yıldız, yakınlarıyla bir araya gelerek doğum gününü kutladı.
'BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEY'
Instagram sayfasından bir açıklama yapan Yıldız, ''Prensesim senin annen olduğum için çok şanslıyım. Anneliği seninle öğrenmek ve seninle yol almak hayatım boyunca tattığım en güzel duygu ve başıma gelen en güzel şey. Hoşgelsin yeni yaşın. Sana sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirsin…Tüm hayallerin, tüm dileklerin ömrün boyunca gerçek olsun bebeğimm, Rabbim karşına hep iyi insanları çıkarsın..." açıklamasında bulundu.
Elif Ada da aynı fotoğrafları sayfasında paylaşıp altına "Canım annecim çok teşekkür ederim benim annem olduğun için bende çok şanslıyım. Seni de babamı da çok seviyorum" notunu düştü.
İşte Elif Ada'nın doğum gününden kareler...