İnci Taneleri’nin yeni bölümünden 2. fragman: Piraye, Dilber'i izlemeye gidiyor

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Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkab ve oyuncu kadrosuyla seyirciyi etkileyen İnci Taneleri dizisi, her Perşembe Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
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İnci Taneleri'nin yeni bölümünden bir fragman daha yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Azem oğlu Cihan'la barışıyor. Öte yandan Piraye ve Dilber arasında git gel yaşamaya devam ediyor.
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Pavyona Dilber'i izlemeye giden Azem büyük şok yaşayacak. Piraye, Dilber ve Azem karşı karşıya gelecek.
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İnci Taneleri 10. Bölüm Özeti
Dilber, oğlundan ayrı kalmanın üzüntüsünü tekrar yaşarken Zahir izini kaybettirmeyi başarır. Piraye, öğrendikleri karşısında Azem ile arasına mesafe koymaya karar verir. Azem, Piraye’nin soğukluğunu fark etse de nedenini anlayamaz.