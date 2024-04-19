İrem Derici, sevgilisi için boynuna yeni dövme yaptırdı: Ayrılırsak bunu sildirmek çok zor olacak

Popçu İrem Derici, fotoğrafçı ve yönetmen Gökhan Fırat'la yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Aşkları tam gaz devam eden ikiliden Derici, önceki akşam bir otelde gerçekleşen ve dijital içerik üreticilerinin ödül aldığı NO7 Influencers Awards'a katıldı.