İrem Derici, sevgilisi için boynuna yeni dövme yaptırdı: Ayrılırsak bunu sildirmek çok zor olacak
Şimdilerde Gökhan Fırat ile birlikte olan İrem Derici, yeni dövme yaptırdı. Boynuna 21 sayısını kazıtan ünlü şarkıcı, "Ayrılırsak bunu sildirmek çok zor olacak" dedi.
Popçu İrem Derici, fotoğrafçı ve yönetmen Gökhan Fırat'la yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Aşkları tam gaz devam eden ikiliden Derici, önceki akşam bir otelde gerçekleşen ve dijital içerik üreticilerinin ödül aldığı NO7 Influencers Awards'a katıldı.
Törende gazetecilerle bir araya gelen ünlü isim, Ramazan Bayramı nedeniyle iki hafta ekranlara ara veren 'İnci Taneleri' dizisini özlediğini ve dizilerde kötü karakterlerden yana olduğunu söyledi.
Popçu, sevgilisi için boynuna yaptırdığı 21 dövmesiyle objektiflere poz verip, aynısını Gökhan Fırat’ın da yaptırdığını açıkladı.
"21 GÜZEL SAYI, DEĞİL Mİ?"
"Benim doğum günüm 21 mart, eniştenizin ki 21 nisan. Güzel sayı değil mi? ‘21 gram ruhun ağırlığı’ falan diye" şeklinde konuşan İrem Derici, şu ifadeleri kullandı: