İşte Ezgi Mola'nın oğlu Can ile yeni fotoğrafları...
Mustafa Aksakallı ile Mayıs 2023'te dünya evine giren oyuncu Ezgi Mola, Kasım ayında oğlu Can'ı kucağına almıştı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında oğlu ile yeni fotoğraflarını paylaştı.
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24 Kasım'da bebeği Can'ı kucağına alan Ezgi Mola, sosyal medya hesabından oğlu ile yeni karelerini paylaştı.
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Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Ezgi Mola, son olarak oğluyla verdiği birçok pozu sevenlerinin beğenisine sundu.
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İşte Ezgi Mola'nın oğlu Can ile binlerce beğeni alan o pozları...
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