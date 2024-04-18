İvana Sert’ten ilginç gençlik sırları: Uyurken klimalar açık ve perdeler kapalı olmalı

İvana Sert katıldığı bir YouTube programında güzellik sırlarını verdi. Sert, gece buz gibi odada uyuduğunu açıkladı.

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İvana Sert’ten ilginç gençlik sırları: Uyurken klimalar açık ve perdeler kapalı olmalı - Resim : 1

Bugün Ne Giysem isimli moda yarışmasıyla tanınan Ivana Sert açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. 

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İvana Sert’ten ilginç gençlik sırları: Uyurken klimalar açık ve perdeler kapalı olmalı - Resim : 2

Geçtiğimiz günlerde 'Timsah ve kanguru eti bile yedim' açıklamasıyla uzun süre konuşulan Ivana Sert, son olarak katıldığı bir YouTube programında gençlik sırrını açıkladı. 

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İvana Sert’ten ilginç gençlik sırları: Uyurken klimalar açık ve perdeler kapalı olmalı - Resim : 3

"ODA ZİFİRİ KARANLIK OLMALI"

Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan İvana sert, gençlik sırrını da açıkladı. Uyuduğu odanın çok önemli olduğunu söyleyen Sert: "Uyuduğum oda ortalama 16 derece, klimalar açık ve karanlık olmalı benimle evlenecek kişi de soğukta uyumayı kabul etmeli. Soğukta uyuduğumuzda daha çok kalori yakıyor ve daha dinç oluyoruz” açıklaması yaptı.

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İvana Sert’ten ilginç gençlik sırları: Uyurken klimalar açık ve perdeler kapalı olmalı - Resim : 4

Odanın zifiri karanlık olması gerektiğini söyleyen Sert “oda ışık görmediği için gözlerimizi kısmak zorunda kalmıyoruz ve cildimiz de kırışmıyor” şeklinde sırrını açıkladı.