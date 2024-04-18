İvana Sert’ten ilginç gençlik sırları: Uyurken klimalar açık ve perdeler kapalı olmalı

"ODA ZİFİRİ KARANLIK OLMALI"

Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan İvana sert, gençlik sırrını da açıkladı. Uyuduğu odanın çok önemli olduğunu söyleyen Sert: "Uyuduğum oda ortalama 16 derece, klimalar açık ve karanlık olmalı benimle evlenecek kişi de soğukta uyumayı kabul etmeli. Soğukta uyuduğumuzda daha çok kalori yakıyor ve daha dinç oluyoruz” açıklaması yaptı.