İvana Sert’ten ilginç gençlik sırları: Uyurken klimalar açık ve perdeler kapalı olmalı
İvana Sert katıldığı bir YouTube programında güzellik sırlarını verdi. Sert, gece buz gibi odada uyuduğunu açıkladı.
Bugün Ne Giysem isimli moda yarışmasıyla tanınan Ivana Sert açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde 'Timsah ve kanguru eti bile yedim' açıklamasıyla uzun süre konuşulan Ivana Sert, son olarak katıldığı bir YouTube programında gençlik sırrını açıkladı.
"ODA ZİFİRİ KARANLIK OLMALI"
Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan İvana sert, gençlik sırrını da açıkladı. Uyuduğu odanın çok önemli olduğunu söyleyen Sert: "Uyuduğum oda ortalama 16 derece, klimalar açık ve karanlık olmalı benimle evlenecek kişi de soğukta uyumayı kabul etmeli. Soğukta uyuduğumuzda daha çok kalori yakıyor ve daha dinç oluyoruz” açıklaması yaptı.
Odanın zifiri karanlık olması gerektiğini söyleyen Sert “oda ışık görmediği için gözlerimizi kısmak zorunda kalmıyoruz ve cildimiz de kırışmıyor” şeklinde sırrını açıkladı.