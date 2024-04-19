Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: ''Her şeyi biliyorum, yanacaksın"
NOW ekranlarının pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kızıl Goncaların 15. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Cüneyd'in annesinin mezarını kazdığı ve Sadi Hüdayi'ye söylediği "Her şeyi biliyorum, yanacaksın" sözleri fragmana damga vurdu.
Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Kızıl Goncalar dizisinin 15. bölümünden 2. fragman yayınlandı.
Fragmana Cüneyd'in annesinin mezarını kazdığı ve Sadi Hüdayi'ye söylediği "Her şeyi biliyorum, yanacaksın" sözleri damga vurdu. Aynı zamanda doktor Levent Cüneyd'in annesini bulmaya çok yaklaşıyor.
KIZIL GONCALAR 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Suavi Bey'in ötanaziden vazgeçmesi ve tekkeye giderek Meryem için izin alması Levent ve Meryem için bayram sevinci olur. Mürşid Efendi'nin verdiği Meryem kararının dergahta nelere yol açacağı ise bayram sabahında belli olmaya başlar.
Tarikatı sarsmaya başlayan rahatsızlık sesleri, Meryem'in yeni hayatına çok kolay alışamayacağının işareti haline gelirken Sadi, Hasna ve Müyesser Cüneyd'i de karşı karşıya getirir.