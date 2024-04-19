Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: ''Her şeyi biliyorum, yanacaksın"

KIZIL GONCALAR 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suavi Bey'in ötanaziden vazgeçmesi ve tekkeye giderek Meryem için izin alması Levent ve Meryem için bayram sevinci olur. Mürşid Efendi'nin verdiği Meryem kararının dergahta nelere yol açacağı ise bayram sabahında belli olmaya başlar.