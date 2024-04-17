Anasayfa Magazin Kızılcık Şerbeti 59. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Görkem eve sarhoş geliyor
Kızılcık Şerbeti 59. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Görkem eve sarhoş geliyor
Kızılcık Şerbeti 59. bölümü ile Cuma günü izleyiciyi yine ekranlara kilitleyecek. Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 59. bölümü ile Cuma günü ekranda olacak.
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Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 59. Bölümünde Neler Olacak?
Alev’in, Pembe’yi itmediğini öğrenen Abdullah, sevdiği kadınla birlikte olma yoluna girer. Ama bu sefer doğru zaman gelene kadar ilişkilerini saklama kararı alır.
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Nursema ve Umut’un evliliği bir türlü rayına oturamıyordur. Umut’un kendisinden utandığını düşünen Nursema baba evine döner. Umut gelişmelerden Rüzgar’ı sorumlu tutar.