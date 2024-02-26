Kızılcık Şerbeti'nde yeni Abdullah, Ahmet Mümtaz Taylan oldu
Kısa bir süre önce beyin kanaması geçiren ve ardından acil olarak ameliyata alınan Settar Tanrıöğren'in Kızılcık Şerbeti'ndeki durumu netliğe kavuşmayınca Gold Film yeni bir karar alarak rol için Ahmet Mümtaz Taylan ile anlaştı.
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Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakteri 'Abdullah Bey'i canlandıran Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirince acil olarak ameliyata alınmıştı. Durumu iyiye giden usta oyuncunun dizideki akıbeti merak konusu olmuştu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre bugün Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir gelişme yaşandı ve 'Abdullah Bey'i canlandıran Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan ile anlaşıldı.
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Hayat Şarkısı, Kopuk, Kübra gibi birçok başarılı dizi ve sinema filminde rol alan usta oyuncunun kadroya hangi bölümde katılacağı büyük merak konusu oldu.