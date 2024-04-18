Kızılcık Şerbeti'nin “Görkem”i Özge Özacar: Tepkiler benden ziyade karaktere

'BU AYRIMI YAPACAK BİR EĞİTİM SEVİYESİNE SAHİBİM'

Özge Özacar Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Görkem karakterine gelen olumsuz yorumlara karşı, "Mesela biz sizinle birebir tanış olduğumuz için siz beni biliyorsunuz ve bir şey söyleyecek olsanız da nezaketle söylersiniz. Sosyal medyanın da öyle bir ince çizgisi var. Marmara Üniversitesi İletişim Bölümü çıkışlıyım. Medya okur-yazarlığı tarafını oradan aldığım için de zaten ben Özge olarak kimim ve internetten ya da sokaktan biri bir şey dendiğinde Özge'nin ayrımını yapacak bir eğitim seviyesine sahibim olduğuma inanıyorum açıkçası.''