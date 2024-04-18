Kızılcık Şerbeti'nin “Görkem”i Özge Özacar: Tepkiler benden ziyade karaktere
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Görkem' karakterine hayat veren Özge Özacar, canlandırdığı karaktere gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.
Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin ikinci sezonuna Fatih'in ikinci eşi olarak dahil olan Özge Özacar'ın canlandırdığı karakter tepki alınca bazı açıklamalarda bulundu.
'BU AYRIMI YAPACAK BİR EĞİTİM SEVİYESİNE SAHİBİM'
Özge Özacar Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Görkem karakterine gelen olumsuz yorumlara karşı, "Mesela biz sizinle birebir tanış olduğumuz için siz beni biliyorsunuz ve bir şey söyleyecek olsanız da nezaketle söylersiniz. Sosyal medyanın da öyle bir ince çizgisi var. Marmara Üniversitesi İletişim Bölümü çıkışlıyım. Medya okur-yazarlığı tarafını oradan aldığım için de zaten ben Özge olarak kimim ve internetten ya da sokaktan biri bir şey dendiğinde Özge'nin ayrımını yapacak bir eğitim seviyesine sahibim olduğuma inanıyorum açıkçası.''
'ORADAKİ TEPKİ ÖZGE'YE DEĞİL, KARAKTERE'
''O insanların da Sıla'nın olur bir başkasının olur hiç fark etmez. Sevdiklerinden destek olmak istemelerini çok kıymetli buluyorum. Oradaki tepki de Özge olarak değil, benden ziyade karaktere." dedi.
Muhabirin "Küfür de ediyorlar, hakaret de ediyorlar" demesi üzerine Özacar, "Birebir tanışsak kimse küfretmez bence bana" diyerek açıklamasını tamamladı.