Melis Sezen de leopar modasına uydu: Kükreyin...

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'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile büyük beğenin toplayan oyuncu Melis Sezen, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncuların başında geliyor.
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Son zamanların Leopar deseni modasına uyan güzel oyuncuya, sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı.
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YILIN TRENDLERİNDEN BİRİ DE LEOPAR DESENİ
Birçok modacının 2024 ilkbahar/yaz koleksiyonunda yerini alan ve bu yılın trendleri arasında olan leopar deseni modasına uyan güzel oyuncu, iddialı pozlarıyla dikkat çekti.
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"NAZAR DEĞMESİN"
Sezen'in "Kükreyin!" mesajıyla yayınladığı karelere; "Leopar aşkına!", "Kafamda Katy Perry - Roar çalıyor", ve "Çok güzelsin, nazar değmesin" şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.