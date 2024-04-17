Melis Sezen de leopar modasına uydu: Kükreyin...

Sadakatsiz, Gülcemal gibi başarılı dizilerde rol alan oyuncu Melis Sezen, son zamanların modası leopar deseni tercih eden ünlülerden oldu.

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Melis Sezen de leopar modasına uydu: Kükreyin... - Resim : 1

'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile büyük beğenin toplayan oyuncu Melis Sezen, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncuların başında geliyor.

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Melis Sezen de leopar modasına uydu: Kükreyin... - Resim : 2

Son zamanların Leopar deseni modasına uyan güzel oyuncuya, sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı.

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Melis Sezen de leopar modasına uydu: Kükreyin... - Resim : 3

YILIN TRENDLERİNDEN BİRİ DE LEOPAR DESENİ

Birçok modacının 2024 ilkbahar/yaz koleksiyonunda yerini alan ve bu yılın trendleri arasında olan leopar deseni modasına uyan güzel oyuncu, iddialı pozlarıyla dikkat çekti.

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Melis Sezen de leopar modasına uydu: Kükreyin... - Resim : 4

"NAZAR DEĞMESİN"

Sezen'in "Kükreyin!" mesajıyla yayınladığı karelere; "Leopar aşkına!", "Kafamda Katy Perry - Roar çalıyor", ve "Çok güzelsin, nazar değmesin" şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.