Melisa Döngel tatil sezonunu açtı! Tekneden pozlarını paylaştı

Tatil sezonunu açanlar arasına Melisa Döngel de katıldı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yeni tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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Melisa Döngel tatil sezonunu açtı! Tekneden pozlarını paylaştı - Resim : 1

"Sen Çal Kapımı", "Sadakatsiz", "Aşk Mantık İntikam" ve "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" gibi birçok dizide rol alan Döngel şimdilerde Now TV ekranlarında yayınlanan "Kirli Sepeti" dizisinde "Aylin" karakterine hayat veriyor.

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Melisa Döngel tatil sezonunu açtı! Tekneden pozlarını paylaştı - Resim : 2

24 yaşındaki ünlü oyuncu Melisa Döngel'den yeni tekne pozları geldi. Döngel, en son bayram tatilinde teknede verdiği pozlarla sosyal medyada dikkat çekmişti.  

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Melisa Döngel tatil sezonunu açtı! Tekneden pozlarını paylaştı - Resim : 3

Geçtiğimiz gün İstanbul'daki güneşin tadını çıkaran ünlü oyuncu o anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.

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Melisa Döngel tatil sezonunu açtı! Tekneden pozlarını paylaştı - Resim : 4

Ünlü oyuncunun tekne pozu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 