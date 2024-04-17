Melisa Döngel tatil sezonunu açtı! Tekneden pozlarını paylaştı

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"Sen Çal Kapımı", "Sadakatsiz", "Aşk Mantık İntikam" ve "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" gibi birçok dizide rol alan Döngel şimdilerde Now TV ekranlarında yayınlanan "Kirli Sepeti" dizisinde "Aylin" karakterine hayat veriyor.
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24 yaşındaki ünlü oyuncu Melisa Döngel'den yeni tekne pozları geldi. Döngel, en son bayram tatilinde teknede verdiği pozlarla sosyal medyada dikkat çekmişti.
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Geçtiğimiz gün İstanbul'daki güneşin tadını çıkaran ünlü oyuncu o anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.
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Ünlü oyuncunun tekne pozu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.