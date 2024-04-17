Melisa Döngel tatil sezonunu açtı! Tekneden pozlarını paylaştı

"Sen Çal Kapımı", "Sadakatsiz", "Aşk Mantık İntikam" ve "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" gibi birçok dizide rol alan Döngel şimdilerde Now TV ekranlarında yayınlanan "Kirli Sepeti" dizisinde "Aylin" karakterine hayat veriyor.