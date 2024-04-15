Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu: Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim
Geçen yıl sanatçı Metin Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, yine gündemi sarsacak çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşan Nebioğlu, “Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor” dedi.
'ANNEMİ BULMAK İÇİN MÜGE ANLI'DAN YORUM İSTİYORUM'
“Annemle en son 2010 yılında görüştüm. O zamandan beri görüşmüyorum. Babamın Metin Akpınar olduğunu yeni öğrenmiştim o zaman. Annem Almanya'da yaşadığı için, görüntülü konuşmuştuk. Karşılıklı çok gözyaşı da döktük. Ama bir daha ne aradı, ne de sordu. Dayımlarım ve teyzemlerin üzerinden de ulaşamıyorum. Annesi öldüğünde Türkiye'ye geldi ama benden gizlediler. Bizimle görüşmek istemiyor. Ben annemi bulmak istiyorum. Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Ancak onun bulabileceğine inanıyorum. Gerekirse onun programına çıkarım.”
'BİR ABLAMIN DA BABASI ÇOK ÜNLÜ BİR İSİM'
Annesinin altı çocuğu olduğunu belirten Nebioğlu, “İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor” ifadelerini kullandı.
'BABASI ABLAMLA GÖRÜŞMEYİ KABUL BİLE ETMİYOR'
Bahsettiği kardeşinin babasının görüşmeyi kabul etmediğini anlatan Nebioğlu, “Ben yine Metin Akpınar'la görüşebildim. Babası, ablamla görüşmeyi bile kabul etmiyor. Ama dava sonuçlanınca benimki gibi uzun süre konuşulacak. Ben nasıl fiziksel olarak Metin Akpınar'a benziyorsam, o da babasına benziyor. Medya dünyasından çok ünlü bir isim. Bu konuya dair daha fazla konuşamam. Annem de galiba bu davanın sonucunu bekliyor. Dava sonuçlanınca ortaya çıkacak diye düşünüyorum” diye konuştu.