Nafakanın kaldırılmasını isteyen İbrahim Kutluay'a Demet Şener'den cevap
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, ekonomik durumunun kötüye gittiğini iddia ederek oğlu ve kızı için ödediği 59 bin liralık nafakanın kaldırılmasını istedi. Şener ise verdiği yanıtla dikkat çekti.
2019 yılında boşanan eski Basketbolcu İbrahim Kutluay ve Manken Demet Şener arasında sular durulmuyor. Çiftin oğlu Ömer Kutluay Real Madrid basketbol takımına transfer olunca, Kutluay oğlunun geliri olduğunu öne sürüp nafaka ödememek için Demet Şener'e dava açtı.
İbrahim Kutluay'ın avukatı "Ömer’in transfer olduğu kulüp tarafından tüm masrafları karşılanmaktadır. Ayrıca aktif iş hayatı ve geliri olduğu için kendi hayatını idame ettirecek olanaklara sahiptir. Dolayısıyla annesinin müvekkilden alacağı nafakaya ihtiyacı kalmamıştır" dedi.
Şener'in avukatı ise İbrahim Kutluay’ın sadece gayrimenkullerden aylık 400-500 bin lira gelirinin olduğunu söyledi.
Şener, Kanal D Haber'e konuştu ve şunları söyledi:
“Bunca yıllık profesyonel, Türkiye’nin sayılı kulüplerinde inanılmaz anlaşmalarla oynayan, NBA’ye kadar giden İbrahim Kutluay'ın zor durumda olmasına da çok üzüldüm. Bir yardım defilesi falan düzenlemeyi de düşünüyorum kendisine. Böyle bir ironiyle kapamış olayım, bayağı komik geliyor. Ben her üç haftada bir Ömer’in yanındayım. Gittiğimde tüm ihtiyaçlarını karşılıyorum. Sonuçta annesinin ve babasının maddi durumuna ihtiyacı olan bir gençtir. Ömer'in Real Madrid’den aldığı herhangi bir maaş yoktur. Zaten Ömer’in velayeti bendedir, bir anlaşma yapılması gerekiyorsa bu anlaşmayı kanunen benim yapmam gerekir. Benim de yaptığım herhangi bir anlaşma yoktur, o yüzden verilen beyanlar da doğru değildir” ifadelerini kullandı.