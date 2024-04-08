Nafakanın kaldırılmasını isteyen İbrahim Kutluay'a Demet Şener'den cevap

Şener, Kanal D Haber'e konuştu ve şunları söyledi:

“Bunca yıllık profesyonel, Türkiye’nin sayılı kulüplerinde inanılmaz anlaşmalarla oynayan, NBA’ye kadar giden İbrahim Kutluay'ın zor durumda olmasına da çok üzüldüm. Bir yardım defilesi falan düzenlemeyi de düşünüyorum kendisine. Böyle bir ironiyle kapamış olayım, bayağı komik geliyor. Ben her üç haftada bir Ömer’in yanındayım. Gittiğimde tüm ihtiyaçlarını karşılıyorum. Sonuçta annesinin ve babasının maddi durumuna ihtiyacı olan bir gençtir. Ömer'in Real Madrid’den aldığı herhangi bir maaş yoktur. Zaten Ömer’in velayeti bendedir, bir anlaşma yapılması gerekiyorsa bu anlaşmayı kanunen benim yapmam gerekir. Benim de yaptığım herhangi bir anlaşma yoktur, o yüzden verilen beyanlar da doğru değildir” ifadelerini kullandı.