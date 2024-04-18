Anasayfa Magazin Nevra Serezli'den Serenay Sarıkaya övgü: Onda gençliğimi görüyorum, sahneye çok yakışıyor
Nevra Serezli'den Serenay Sarıkaya övgü: Onda gençliğimi görüyorum, sahneye çok yakışıyor
Serenay Sarıkaya'yı övmeye doyamayan isimlerden biri de usta oyuncu Nevra Serezli oldu. Serezli, “Serenay her şeyi dozunda yapıyor, müthiş bir havası var. Star ışığı var, sahneye çok yakışıyor.” dedi.
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Serenay Sarıkaya, hem kariyeri hem özel hayatı hem sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin dünyasında gündeminde yer alıyor.
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Son olarak New York'ta GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü alan ünlü oyuncu övgülere de doyamıyor.
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Serenay Sarıkaya'yı övmeye doyamayan isimlerden biri de usta oyuncu Nevra Serezli oldu.