Rihanna resmen sarışın oldu! İşte yeni imajı

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Uzun zamandır ABD'li rapçi ASAP Rocky ile aşk yaşayan Rihanna, 13 Mayıs 2022'de RZA Athelston Mayers adını verdiği ilk bebeğini, geçtiğimiz Ağustos ayında da Riot Rose Mayers adını verdiği ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti.
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Koyu renk saçlarıyla tanınan ünlü şarkıcı Rihanna, imaj değişikliğine gitti. 36 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı markası Fenty için düzenlenen bir etkinlikte boy gösterdi. Saç rengini açtıran şarkıcı, resmen sarışın oldu.
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Rihanna’nın yeni saç stili sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kimi sosyal medya kullanıcıları yeni tarzını çok beğenirken kimileri koyu renklerin şarkıcıya daha çok yakıştığını belirtti.