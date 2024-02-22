Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ile Atilla Bingöl ayrıldı iddiası
Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği "Derin" karakteriyle adından söz ettirmiş olan Melis Sezen son olarak özel hayatı ile gündeme geldi. Sezen'in adı bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Atilla Bingöl ile ayrıldığı iddia edildi.
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Başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' rolüyle hafızalara kazınan Melis Sezen, son olarak Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaştı.
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Ekranların sevilen oyuncusu Melis Sezen, bir süredir iş adamı Atilla Bingöl ile beraberlik yaşıyordu.
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Ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, Melis Sezen ile Atilla Bingöl'ün aşkı sona erdi. Çiftin geçen haftalarda sessiz sedasız yollarını ayırdıkları öğrenildi.