Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Hasan bey, mafya babası..."
Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu dün akşam 18. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Fragmana Karsu'nun "Hasan bey, mafya babası..." sözleri damga vurdu.
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Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel'in yer aldığı Sandık Kokusu dün akşam 18. bölümü ile izleyici karşısına çıktı.
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Önemli olayların yaşandığı bölümün ardından önümüzdeki haftanın fragmanı da yayınlandı. Fragmana Karsu'nun "Hasan bey, mafya babası..." sözleri damga vurdu. Filizin şaşkınlığı ve ne yapacağı ise merak konusu oldu.
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Sandık Kokusu'nun 18. Bölümünde neler oldu?
Atilla, Lale’ye boşanma işlemlerine başlayacağını söyler. Lale pek istekli olmasa da kabul etmiş gibi görünür. Bakalım sonrasında neler yapacaktır?