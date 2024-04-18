Sergide verdiği pozlar tepki gördü! Uraz Kaygılaroğlu'ndan jet açıklama
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği pozlar sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Eleştiriler üzerine oyuncu Kaygılaroğlu'ndan açıklama geldi.
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İran asıllı fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour'la yeni bir aşka yelken açan Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisinin sergisi için verdiği pozlar tepkiye yol açtı.
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Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabında sergiden bir fotoğraf paylaşırken, "Yolun açık olsun" notunu yazmayı ihmal etmedi.
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Sayna Soleimanpour paylaştığı bir videoda da fotoğrafların çekim sürecinden Uraz Kaygılaroğlu ile olan görüntüleri yer aldı.
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'SAKİN OLALIM DOSTLAR'
Kaygılaroğlu, gelen tepkilerden sonra sosyal medya hesabından "Sakin olalım dostlar" notuyla bir açıklama da paylaştı.