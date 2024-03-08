Sıla Gençoğlu'ndan örnek davranış: 55 özel tasarım kıyafetini bağışladı
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, kanser hastası çocukların eğitimine katkıda bulunmak adına 55 adet özel tasarım sahne kostümünü Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışladı.
Sıla Gençoğlu'nun kostümleri, Kansersiz Yaşam Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen özel bir davetle sergilendi.
Derneğin web sitesi üzerinden yapılacak bağışlar ile yeni sahiplerine ulaşacak kostümler hakkında konuşan Gençoğlu; “Sahnede mutlulukla giydiğim kostümlerimin iyiliğe dönüşmesine vesile olmaktan dolayı çok mutluyum. Kanser hastalığının zorlukları ile mücadele eden ailelere iyilik ve sağlık diliyorum” dedi.
'NE KADAR ÇOK ÇOCUĞUN HAYATINA DEĞEBİLİRSEK O KADAR İYİ'
Sıla sözlerine şöyle devam etti:
''Ne kadar insana uzanırsa elimiz, ne kadar çok çocuğun hayatına değebilirsek o kadar iyi. Halihazırda şu an 55 kostüm var. Yapılacak bağışlarla kıyafetler sahiplenilebilecek.''
''Benim her zaman söylediğim bir şey var yıllardır; ışıklar bize yanıyor, şanı şöhreti birazcık bu tip şeylerde kullanmak önemli. ''