Sıla Gençoğlu'ndan örnek davranış: 55 özel tasarım kıyafetini bağışladı

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, kanser hastası çocukların eğitimine katkıda bulunmak adına 55 adet özel tasarım sahne kostümünü Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışladı.

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Sıla Gençoğlu'ndan örnek davranış: 55 özel tasarım kıyafetini bağışladı - Resim : 1

Sıla Gençoğlu'nun kostümleri, Kansersiz Yaşam Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen özel bir davetle sergilendi.

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Sıla Gençoğlu'ndan örnek davranış: 55 özel tasarım kıyafetini bağışladı - Resim : 2

Derneğin web sitesi üzerinden yapılacak bağışlar ile yeni sahiplerine ulaşacak kostümler hakkında konuşan Gençoğlu; “Sahnede mutlulukla giydiğim kostümlerimin iyiliğe dönüşmesine vesile olmaktan dolayı çok mutluyum. Kanser hastalığının zorlukları ile mücadele eden ailelere iyilik ve sağlık diliyorum” dedi.

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Sıla Gençoğlu'ndan örnek davranış: 55 özel tasarım kıyafetini bağışladı - Resim : 3

'NE KADAR ÇOK ÇOCUĞUN HAYATINA DEĞEBİLİRSEK O KADAR İYİ'

Sıla sözlerine şöyle devam etti:

''Ne kadar insana uzanırsa elimiz, ne kadar çok çocuğun hayatına değebilirsek o kadar iyi. Halihazırda şu an 55 kostüm var. Yapılacak bağışlarla kıyafetler sahiplenilebilecek.''

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Sıla Gençoğlu'ndan örnek davranış: 55 özel tasarım kıyafetini bağışladı - Resim : 4

''Benim her zaman söylediğim bir şey var yıllardır; ışıklar bize yanıyor, şanı şöhreti birazcık bu tip şeylerde kullanmak önemli. ''