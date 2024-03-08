Sıla Gençoğlu'ndan örnek davranış: 55 özel tasarım kıyafetini bağışladı

'NE KADAR ÇOK ÇOCUĞUN HAYATINA DEĞEBİLİRSEK O KADAR İYİ'

Sıla sözlerine şöyle devam etti:

''Ne kadar insana uzanırsa elimiz, ne kadar çok çocuğun hayatına değebilirsek o kadar iyi. Halihazırda şu an 55 kostüm var. Yapılacak bağışlarla kıyafetler sahiplenilebilecek.''